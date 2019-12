A 22 éves volt világelső vasárnap jelentette be, hogy szerződtette a 39 éves edzőt, aki korábban Kim Clijstersszel, Simona Haleppel, Petra Kvitovával és Angelique Kerberrel is dolgozott együtt. A WTA-rangsorban jelenleg harmadik Oszaka szeptemberben szakított az amerikai Jermaine Jenkinsszel, aki február óta volt a trénere. Előtte a német Sascha Bajin irányításával megnyerte tavaly a US Opent, majd idén az Australian Opent is.