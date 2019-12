A júliusban visszavonult, 34 éves Bagdatisz tanácsadói szerepkörben segíti majd az ukrán játékos felkészülését, aki tavaly megnyerte a WTA-világbajnokságot, s az idén elődöntőt vívott Wimbledonban és a US Openen is. Bagdatisz nyolcadik is volt a világranglistán, és 2006-ban a melbourne-i finálé mellett Wimbledonban a négy közé jutott. Négy ATP-tornát nyert, és sorozatban 12 szezonon keresztül volt a top 100 tagja. Utolsó profi meccsét a wimbledoni bajnokság második fordulójában játszotta az olasz Matteo Berrettini ellen.