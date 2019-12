A csomagtér praktikus kihasználása /X/

Bármekkora autóval induljunk is útnak, szinte biztos, hogy a csomagtér túl kicsinek bizonyul. A család kényelmes utazása érdekében persze nem pakoljuk tele az utasteret is csomagokkal, de mi a megoldás akkor, ha így nem fér be minden, amire szükségünk lenne? Attól függően választhatunk megoldást, hogy mi marad ki a csomagtartóból.

Tetőboksz a csomagoknak

Bármennyire is ügyesen igyekszünk kihasználni a csomagtartó minden egyes négyzetcentiméterét, bizony így is előfordulhat, hogy lesznek olyan bőröndök, melyeknek sehogy sem tudunk helyet szorítani. Ha nem utazik együtt az egész család, akkor persze az utastérben is elfér néhány pakk, de a közös családi utazások alkalmával jellemzően nem csupán egy személlyel leszünk többen az autóban, hanem a poggyászok száma is emelkedni fog. Ebben az esetben jelent megoldást a tetőboksz.

Ha nem utazunk sokat, akkor elég bérelni is, viszont ha gyakran vennénk hasznát, akkor érdemesebb beszerezni egy saját darabot.

Mielőtt azonban vásárolnál, nézz szét a különféle tetőbokszok között, hogy biztosan olyat vegyél, ami megfelel az igényeidnek, mert például egy nagyobb, de nem áramvonalas tetőboksz viszonylag olcsó, azonban a légellenállása miatt az autó fogyasztása kissé meg fog emelkedni.

Az áramvonalas kivitelek űrtartalma jellemzően kisebb, a beszerzési áruk magasabb, mint a nem áramvonalas társaiké, de a fogyasztást nem befolyásolja számottevően.

Biciklitartó autóra

Ha a család szereti biciklivel felfedezni a hely környékét, érdemes lehet beszerezni egy biciklitartót az autó tetejére vagy a hátuljára. Vannak ezekből is olcsó és jó, valamint persze drágább profi kivitelek is.

Ha gyakran utaztok biciklikkel együtt, akkor talán érdemesebb a hátsó részre szerelhető mellett dönteni, hiszen a tetőre szerelt biciklikkel megpakolt csomagtartó jelentősen, akár 2-3 literrel is megnövelheti a fogyasztást. A hátsó részre szerelhetőeknél figyelni kell arra, hogy ne takarja se a rendszámtáblát, se a lámpákat.

Ha van az autódon vonóhorog, akkor a legjobb megoldás a vonóhorogra szerelhető biciklitartó, ennek hatalmas előnye, hogy rendszámkerettel felszerelve kerül a forgalomba.

Síléctartó a síléceknek

Akik gyakran űznek téli sportokat, rendszerint a saját felszerelésükkel teszik. Számukra kedvez a síléctartók rendkívül széles választéka, melyeken nem csak sílécet, hanem akár snowboardot is szállíthatunk.

Vannak nagyon egyszerű sícsomagtartók, ezek jellemzően egyszerű aluvázas keretek, de mivel a síléc nem egy olcsó sporteszköz, érdemes megfontolni, hogy inkább zárható csomagtartót szerezzünk be. Emellé felfér még egy tetőboksz is, abban pedig vihetjük magunkkal a sisakot és az egyéb speciális tartozékokat is.