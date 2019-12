A kamado grillek hőszabályozása /X/

Bármin is készítjük el az ételt, biztos, hogy az egyik legfontosabb lépés a hőfok megfelelő beállítása. Konyhai tűzhelynél nyilván nem okoz gondot a dolog, elektromos grillsütőnél sem, gázos grillnél is viszonylag egyszerű megoldani, de mi a helyzet a faszenes grillsütőkkel?

Faszén vagy brikett?

Gyakorlott grillezőknek szinte mindegy, hogy faszenet vagy brikettet használnak, de kezdőknek mindenképp a brikettet javasolják. Sok minden függ a faszén fajtájától is, de általánosságban elmondható, hogy a faszén egyenetlen darabjai miatt az égés sem lesz egyenletes, így nehezebb hosszantartó, egyenletes hőmérsékletet biztosítani a készülő étel számára.

A faszén több figyelmet igényel, mint a brikett, gyorsabban ég, ezért gyorsabban is kell tenni a tűzre. Viszont a hőmérséklet-szabályozás szempontjából a faszénnel kicsit talán egyszerűbb a helyzet: ha összekotorjuk a parazsat, a hőmérséklet nő, viszont ha kissé szétaprózzuk, szétterítjük, gyorsabban fog csökkenni is.

A hőszabályozás első lépése, hogy megfelelően be kell gyújtani a grillbe. Mivel többféle faszenet is lehet kapni a kereskedelemben, mindig ügyeljünk arra, hogy jó minőségűt szerezzünk be. A keményfából égetett faszén is nagyon jó, de a legjobban a brikett használatával könnyíthetjük meg a dolgunkat. Mivel a brikett darabjai egyforma méretűek, így kiszámíthatóbb a hőleadás.

Első lépésben gyújtsuk meg a faszenet vagy brikettet gyújtókéményben, és ha már rendesen átizzott, akkor tegyük csak a grillbe. Így elkerülhető, hogy a nem megfelelően meggyújtott tüzelőanyag miatt egyenetlen lesz a hőleadás, ami megnehezítené a sütést.

Hőszabályozás kamado grilleknél

Azt tudni kell, hogy a faszenes grilleknél hőfokot növelni mindig egyszerűbb, mint csökkenteni. Ezért figyeljünk arra, hogy azokat az ételeket, melyeknek kisebb a hőigénye, előbb süssük, és mielőtt a nagyobb hőigényűeket helyeznénk a sütőrácsra, kevés faszén rádobásával emeljük meg a hőfokot.

Amikor begyújtjuk a faszenet, az alsó légnyílások legyenek nyitva, hogy a tűz kapjon elég levegőt, és rendesen meg tudjon gyulladni a faszén. Ha ezeket a nyílásokat sütés közben is teljesen nyitva tartjuk, akkor a hőmérséklet magasabb lesz, hiszen a levegő élteti a parazsat. Ha a fedelet zárva tartjuk, a meleg levegő cirkulálni fog a grillsütőben, amivel egyenletes lesz a sütés. Ha csökkenteni szeretnénk a hőfokot, zárjuk be a felső légnyílást, de ne teljesen, mert levegő nélkül ki fog aludni a tűz.

