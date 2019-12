Így készülnek a webáruházak a karácsonyi szezonra! /X/

Az ősz derekán járunk és fel sem fog tűnni, de pillanatok alatt elérkezik a tél s vele együtt az év talán egyik legszebb ünnepe is, a karácsony. A boltok már sokszor szeptember végétől karácsonyi lázban égnek és a polcokat elözönlik a karácsonyfa díszek, a színes csomagolópapírok, a csoki Mikulások és persze a különböző ajándék csomagok is. Nincsen ez másképpen a webes áruházak esetében sem. Bár nem hivatalos, de a karácsonyi nagy bevásárlás a Black Friday nevű óriási akció özönnel veszi kezdetét Magyarországon is.