Két nap, három tűzeset

Három alkalommal is riasztották az előző napokban a megyei sürgősségi felügyelőség munkatársait, akik vidéken és a megyeszékhelyen is tüzet oltottak.

Pénteken Zágonban gyulladt ki egy lakóház konyhája, a tűzben textíliák, a bejárati ajtó és egy ablak égett el, illetve a közelükben tárolt javak is. Nagyborosnyón szombaton mintegy két hektár száraz növényzet égett le egy magántulajdonban lévő területen, ott vélhetően nyílt láng használata okozta a tüzet. Sepsiszentgyörgy egyik tömbházában is lángok lobbantak szombaton, Tolvaj Marius szóvivő szerint ott szándékos gyújtogatás következményeként gyulladt meg az első emeleti lakás konyhája. A felügyelőség kötelékében tevékenykedő rohammentősöknek is sűrű hétvégéjük volt, ők harminc alkalommal biztosítottak elsősegélyt. (dvk)