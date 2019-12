Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára avatóbeszédében kiemelte: a mai honvédek sokat tanulhatnak Kratochvil Károlytól, ki állhatatosságának és céltudatosságának köszönhetően hazahozta ezredét a front és a Monarchia összeomlása után. Bár fel kellett adnia a harcot, a magyar lelkekben elért győzelme vitathatatlan – fűzte hozzá. Felidézte, hogy Kratochvil Károly édesapja, Kratochvil József 1848-ban honvédtüzérként harcolt a magyar szabadságharcban. Rátermettségét bizonyítja, hogy folyamatosan haladt felfelé a ranglétrán, a császári-királyi hadseregben tiszti rangot kapott, az 1866-os custozzai csatában már századparancsnokként harcolt.

Kratochvil Károly a családi hagyományt követve katonai pályára készült, emellett pedagógusként is tevékenykedett. 1909-től a Habsburgok magyarországi főhercegi ága gyermekeinek nevelését irányította. 1914-ben saját kérésére osztották be a nagyváradi 4. honvéd gyalogezredhez és az 1918 végén létrejött Székely Hadosztály élén is bátorságról tett tanúbizonyságot. 1923 és 1924 között a Hadtörténelmi Múzeum igazgatója volt, élete utolsó éveiben Balatonszepezden találta meg nyugalmát – mondta Németh Szilárd.

Kratochvil Károly vezette azt az első világháború végén szerveződött katonai alakulatot, amelynek célja Erdély és Székelyföld megmentése volt, mondta Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. Balatonszepezden annak a Kratochvil Károlynak állítunk emléket, aki a legszebb példát mutatta önfeláldozásból és hazaszeretetből, aki a legképtelenebb körülmények között törekedett csapatai felfegyverzésére, megpróbált igazodni a koránt sem egyértelmű politikai viszonyokhoz, miközben egy cél vezérelte, Erdély védelme – tette hozzá.

Kontrát Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, Kratochvil Károly sokat tett azért, hogy Magyarország ma szabad, erős, büszke európai országként élhessen. Ha a múlt hőseit nem feledjük, mindig lesznek újak – fogalmazott.