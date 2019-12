Székely gyermekek az Országházban

A történelem során az anyaország és Erdély is sok vihart élt meg, Erdély azonban még mindig őrzi kincseit. Ezekből a kincsekből hoztak most a homoród­oklándi és székelykeresztúri fiatalok – mondta el köszöntőjében Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Emlékeztetett arra, a betlehemre lehet úgy is tekinteni, mint hagyományra, szép történetre, amely veretes szavakkal meséli el mindazt, amit őseink hittek, s amelyek szerint berendezték az életüket. A hitben élők számára azonban a betlehem tanúságtétel a szerető Istenről, az összetartozásról és arról, hogy a család Istentől megáldott dolog.

Kelemen Levente homoródoklándi unitárius lelkipásztor hangsúlyozta: miként a szent családnak karácsony éjszakáján, úgy a 2004. decemberi népszavazás idején a határon túli magyarok számára sem volt hely a hazájukban, hiába őrizték magyarságukat mintegy száz éven át. Akkor indult el a Tiszteletbeli Székely Mozgalom, amely sokat tett azért, hogy sokan másként gondolkodjanak, de maradt még tennivaló – fogalmazott a lelkész.