Az ügyészek szerint Gelu Oltean olyan összejöveteleket szervezett egy Dâmboviţa megyei házban, amelyeken különféle kábítószereket, köztük a DMT (dimetiltriptamin) nevű erős pszichedelikus drogot is fogyasztottak. Az ilyen drogbulikon rendszerint többtucatnyi személy vett részt, és fejenként mintegy 500 eurót fizettek „belépőként”. A nyomozáshoz közel álló források szerint a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség brassói ügyosztálya őrizetbe vette az ügyben Gelu Oltean élettársát, illetve egy brit állampolgárt is. A DMT nevű pszichoaktív szer erős vizuális hallucinációkat okoz. A dél-amerikai törzsek által sámánisztikus célokra használt pszichoaktív főzetnek, az Ayahuascának is ez a fő hatóanyaga. (Agerpres)

A HALOTTAKNAK SINCS NYUGTUK A MEDVÉKTŐL. Több sírt is megrongált a hétvégén a Hargita megyei Vasláb község temetőjében a medve. A település Facebook-oldalán Barabás Tünde osztott meg egy képsorozatot, amelyeken jól látható a nagyvad által végzett rongálás. Nem ez az első alkalom, hogy az elszaporodott medvék Hargita megyében temetőket rongálnak meg. 2017 augusztusában a háromszéki Ikafalván egy medve feldúlta egy két hete elhantolt idős asszony sírját, szétdobálta a sírhalmon lévő koszorúkat és megpróbálta kiásni a holttestet. Borboly Csaba megyeitanács-elnök 2017. november 6-án osztott meg Facebook-oldalán egy fotógalériát a tusnádfürdői temetőből, ahol a medvék szétverték a pár nappal korábban, a halottak napja alkalmából elhelyezett virágokat. (Maszol)

NYOLCLEJES ÖSZTÖNDÍJAK. Hihetetlen adatot tett közzé az Országos Diáktanács, a közoktatásban tanuló diákok érdekvédelmi szervezete: van olyan település az országban, ahol az iskolai ösztöndíj összege nem éri el a havi tíz lejt. A diáktanács dörgedelmes hangvételű közleményben fordult a kormányhoz, melyben azt követeli: fogadjanak el egy határozatot, amely országos szinten szabályozza az ösztöndíjak minimális összegét, és a 2020-as költségvetésben különítsenek el egy összeget ennek finanszírozására. A diáktanács már kidolgozott egy erre vonatkozó tervezetet, ám idén ősszel a kormány egy rendeletében továbbra is a helyi önkormányzatokra bízta a tanulóknak biztosított ösztöndíj összegének meghatározását. Így történhet meg, hogy az Arad megyei Nagypélen havi nyolc lejt szánnak ösztöndíjra egy diák számára, amiből még egy jobb szendvicset sem lehet vásárolni, nemhogy tanulmányi előmenetelre ösztönözné a fiatalokat. (Főtér)