Drágul a szemétbegyűjtés Kézdivásárhelyen

A miklósvári Elek család háza tavaly december 2-án porig égett – szerencse, hogy emberéletben nem esett kár. Az erdővidéki összefogásnak köszönhetően az idei karácsonyt már új otthonukban tölthetik. A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének munkatársai a helyszínen számoltak be a gyűjtésről és mondtak köszönetet az abban részt vevőknek. A megsegített család tagjai a meghatódottságtól szólni is alig tudtak, könnyeikkel küszködve fejezték ki hálájuk a melléjük állóknak. Az eseményen többször is elhangzott: Erdővidéket sokan leírják, szegénynek és elesettnek mondják, de ahol ilyen összetartó közösség van, ott szükség nincsen.