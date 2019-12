Télelő idején Székföldjén

Előpatakon új álom a gyógyturizmus

Nem volt elég negyedszázad sem arra, hogy új úton induljon el Előpatakfürdő és a fürdő nevét viselő Árapatak községközpont korszerűsítése, mert hát napjaink elvárásai szerint ugyan miképpen működhetne hatékony módon a jó természeti adottságokkal, gyógytényezőkkel és mikroklímával rendelkező település ivóvíz és a hozzá tartozó szennyvízelvezető rendszer nélkül? A megyeszékhelytől alig 9 km-re fekvő Előpatak Sugásfürdőnél is többet ígérhetett volna Sepsiszentgyörgy városának. Szén-dioxidban leggazdagabb savanyúvizének fölös gyógygázából az egész régiót kiszolgáló száraz gázfürdőt, mofettát lehetne működtetni, amihez minden feltétel adott. Amint az a községvezetőkkel, Kovács László polgármesterrel és Nicolaie Cucu alpolgármesterrel folytatott beszélgetésből kitűnt, tudatában vannak a hely értékeinek, és annak is, hogy a hatékony gyógykezelést nyújtani tudó fürdőtelep húzó gazdasági ágazat lehetne, ám az efelé vezető útnak még mindig csak a kezdetén vannak. Ami Előpatakot illeti, a többi elképzelés mind csak álom és óhaj – folytatták. Lépéseket akarnak tenni annak érdekében, hogy a község leltárába kerülhessen az egészségügyi minisztériumhoz tartozó egykori, Radu Horea nevét viselő, izomideg-sorvadásos betegek kórházépülete. Évtizedekig itt működött ez a kórház, majd tüneményes sebességgel Bodzafordulóra köl­töztették.

Nem véletlenül létesítették annak idején éppen a gazdag természetes gyógytényezőkkel bíró fürdő- és üdülőhelyen az izomideg-sorvadásos betegek Mekkáját. Szakorvosok beszéltek arról, hogy a hely mikroklímája, az ásványvizes fürdő és ivókúra többlet jót jelentett, esélyt e gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életének meghosszabbítására. Ha nincs belakva az épület, fokozatosan romlik az állaga. A községvezetés elképzelése szerint a földszinten helyet kaphatnának a fokozatosan megújuló fürdőhely szakosodott magánorvosi rendelői (a legfontosabb egy fizikoterápiás szakorvosi rendelő lenne). Az első emeleten már létezik mozgáskorlátozottak számára alkalmas speciális bútorzat, itt szállásolnák el azokat a mozgásszervi betegeket, akik előpataki gyógykezelést óhajtanak, s mert családtagok segítségét kell majd igénybe venniük, a legfelsőbb emeleten egy hospital jellegű befekvőhely létesülhetne, ahol megfelelő szállást igényelhetnének a betegek hozzátartozói a fürdőkúra ideje alatt.



Településfejlesztés a cél

– Elkészült az ivóvíz- és csatornahálózat közös terve, amely két és fél millió eurós beruházás lesz, előreláthatólag jövő év februárjában kezünkben lesz az építési engedély – remélik a községvezetők. Az ikervezeték a községközpontot is kiszolgálja majd, de csak ennek befejezése után kínálkozik alkalom arra, hogy bővítsék a rendszert, csatlakoztatva Erősd és Hete kistelepüléseket is. Az ivóvizet Sepsiszentgyörgy regionális vízellátó rendszere szolgáltatná, az elhasznált víz pedig a szomszédos Botfalu területén levő nagy befogadóképességű ülepítőhöz jutna. Az alapoktól építenék újra az egykori előpataki községházát, itt hoznának létre körorvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti centrumot, amely nélkül elképzelhetetlen az előpataki gyógymód feltámasztása-beindítása. Ugyanezt szolgálná az említett egykori kórházépület visszaszerzése is. Hogy jó úton járnak, arra az is bizonyíték, hogy A borvíz útja program keretében létesült ásványvizes kezelőközpont nem zárta be kapuit, mint a málnásfürdői és az oltszemi, a helybeli Vâlcele ásványvíz-palackozótól bevezetett borvizes kád- és medencefürdővel, kardiofitneszgépekkel és sókamrával működik kifizetődően. Az újabb kis családi panziók gombamód nőttek ki a telepen, felújították a hajdani fürdővállalat 2. számú villáját, megkezdték Előpatak leghosszabb utcájának korszerűsítését. Ennek végpontján pályázati pénzből kapna helyet egy olyan korszerű konténer, amelyben orvosi ellátáshoz juthatna a lélekszámában egyre növekedő közeli roma telep lakossága. Nicolaie Cucu alpolgármester elmondta, hogy sikerrel pályázott az önkormányzat a község három művelődési otthonának teljes felújítására. Már két alkalommal meghirdették a tervezést, de senki nem jelentkezett, most megismétlik egy csomagban a tervezést és a kivitelezést annak reményében, hogy sikerre tudják vinni az elképzelést, mert éppen a községközpont kultúrotthonának külső része és környéke mind közül a leglepusztultabb. Hasonló helyzetben vannak a községközpont orvosi rendelőjének teljes rehabilitációjával, nincs kivitelező, pedig bővítésre is lehetőség van, mivel felszabadultak az ott működő iskolai osztálytermek.

A roma beilleszkedés fészke az iskola

Előpatak községnek népes iskolahálózata van. A községközpontban, Árapatakon óvoda és a Romulus Cioflec Általános Iskola, a fürdőtelepen, Erősdön és Hete cigány faluban népes I–IV. osztályos iskola működik.

– Tanulóink létszáma jelenleg 1130, 90 százaléka román anyanyelvű roma tanuló – tájékoztatott Duló Szilárd igazgató-tanár. – Állandóan osztályteremhiánnyal küszködünk. Tavaly vadonatúj óvoda épült a községi rendőrőrs hátsó udvarán, ahol négy csoport működik délelőtti-délutáni programmal. Egy éve hosszas küzdelem árán elkészült a központi iskola új szárnya, és végleg ide költözhetett az intézmény nyolc elemi osztálya, amelyről tudni kell, hogy fele délelőtti, fele pedig most is délutáni oktatással működik. Az iskola régi főépületében tanul a magyar tannyelvű V–VIII. osztály, és a helybeli református felekezeti iskola bérbe vett épületében három román nyelvű osztály mellett két magyar elemista osztály is. Akárcsak más településeinken, az iskolaköteles tanulók VIII. osztály után ingáznak vagy szüleikkel jutnak el Sepsiszentgyörgy különböző iskoláiba. Az említett volt felekezeti iskola épületének használata fejében havi 1850 lejt fizet az önkormányzat az árapataki református egyházközségnek. Ahhoz, hogy ezt megspórolja a községvezetés, még négy elemista osztálynak kellene helyet biztosítanunk valahol, valamikor.

– Kérem, szóljon a falusi iskolák helyzetéről is.

– Erősdön gyerekhiány miatt megszűnt a magyar anyanyelvű oktatás, mintegy harminc óvodást és megannyi elemistát oktatnak, de folyamatosan kisebb beruházásokra van szükség. Hete településen az eddigi beruházások ellenére is nehézségekkel küzdünk. Beomlott az iskola melletti, ivóvizet szolgáltató kút, hiába kaptunk pénzt új fúratására, a munkálat egyre késik, így más kútból kell biztosítanunk a vizet. Itt is hamarosan felszerelnek egy korszerű illemhelyet, és mivel egyre nő a tanulólétszám, 2020-ban egy kétcsoportos óvoda építését kell megkezdenünk, amelynek költségeit a fejlesztési minisztérium fogja biztosítani a megyei tanfelügyelőségen keresztül. Sajnos, a meghirdetett munkálat kivitelezésére eddig nem jelentkezett vállalkozó, de figyelembe véve ennek szociális fontosságát, minden lehetőséget megmozgat az önkormányzat. Előpatakon enyhén csökkenő a gyermeklétszám, ugyanis a nagyobb tanulókat magukkal viszik dolgozni a külföldön megélhetést kereső szülők. Az itteni iskola illemhelyének teljes felújítása is kilátásban van. Egyre fontosabb feladatunk az iskola működési engedélyének megszerzése. Jelenleg az önkormányzat kifizetett 53 000 lejt az előpataki iskola tűzoltósági engedélyének újraterveztetésére. Egyértelmű, hogy a mi iskoláinkban történik meg e népes kisebbségi gyereksereg integrálódásának legelső lépése. Az pedig nem újdonság, hogy az OvidiuRo egyesületi program támogatása révén az egész Olt menti régióban lépések történtek-történnek e kisebbség integrálódása irányában.

Ha december, akkor karácsony is?

Az iskolában csak osztályszinten adódik alkalom emlékezni és ünnepelni a Megváltó születésnapját – mondta az igazgató –, a falvakban pedig minden felekezet templomában jön az angyal. Ráduly-Baka Zsuzsanna erősdi református lelkipásztort kérdeztük, milyen lesz Székföldje legdélibb csücskében a karácsony.

– Hat magyar vallásórás gyermekkel készítettük az adventi koszorút, ekkor mondtam el nekik, hogy mi is az advent. S mert itt nincs magyar iskola, nálunk a vallásórák előtt-után írni-olvasni és számolni is megtanítjuk a magyar kisgyermekeket. Adventet templomi bűnbánó hét előzi meg, harmadik vasárnapján István Ildikó és barátai, művészeti népiskolás tanítványai ajándékoznak meg karácsonyi koncerttel. December 24-én délelőtt a már betanult műsorral közösen meglátogatjuk azokat az időseket, akik már nem tudnak eljönni a templomba. Ezt követi nálunk a gyermekek templomi karácsonyesti műsora, amelyhez a magyar irodalomból válogattunk verseket, majd számukra is megjön az angyalka. Karácsony első két ünnepén és újesztendő napján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre szólnak a harangok Székföldje legdélebbi magyar templomában.