Ünnepvárás Sepsiszentgyörgyön

KARÁCSONYI VÁSÁR A FŐTÉREN. Minden eddiginél gazdagabb és színesebb programkínálattal várja a látogatókat december 24-ig Sepsiszentgyörgy főterén is a vásár, ahol helyi és környékbeli termelők, kézművesek portékáiból válogathatunk vagy ízletes falatokat kóstolhatunk a vásárosok kínálatából. Az immár hagyományossá vált zenés, táncos fellépések, ünnepi hangverseny, koncertek és előadások, a vásári forgatag és lacikonyhák mellett idén számos újdonság is lesz. Ilyen lesz például az ünnepi háttér előtt helyben elkészített és kinyomtatott fotó vagy az épületvetítés gyermekrajzokból, de idén a környezettudatosságra is odafigyelnek.