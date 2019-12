Négyszeres bajnokcsapatunk, a Sepsi-SIC ma 19 órától ismét a lengyel Artego Bydgoszcz együttesét fogadja a női kosárlabda Európa-kupa rájátszásának első fordulójában. Mint ismeretes, a két alakulat a sorozat csoportkörében is megmérkőzött egymással, és sajnos mindkét meccs a zöld-fehérek vereségével zárult. Reméljük, hogy most másképpen alakul a párharc.

A két csapat a csoportkör első fordulójában találkozott először, akkor Zoran Mikes tanítványai 20 pontos hátrányból álltak fel, és közel voltak a fordításhoz, ám végül 72–67-re veszítették el a lengyelországi találkozót. A Sepsi Aréna-beli visszavágó előtt a Sepsi-SIC már összehozott egy-egy győzelmet a török Galatasaray, illetve a svéd Lulea BKK ellen, így jó formában várta az Artego Bydgoszcz csapatát. Sajnos, az a mérkőzés katasztrofálisan alakult, lányaink végül 50–76-ra kaptak ki. Ezen két vereség ellenére csapatunk 4/2-es mutatóval jutott tovább a csoportból, akárcsak az Artego, amely elvesztette két utolsó csoportmeccsét a Galatával és a Luleával szemben. Mindkét alakulat számára fontos mérkőzés a mai, így ádáz csatára lehet számítani.

– Történelmet írtunk azzal, hogy kétszer is sikerült nyernünk a török Galatasaray csapata ellen, de azzal is, hogy négy győzelemmel és mindössze két vereséggel jutottunk túl a csoportkörön. Szerencsére vagy szerencsétlenségünkre a playoff első körében régi ismerősünkkel, az Artego Bydgoszcz együttesével találkozunk, így már jól ismerjük egymást. Kétszer is kikaptunk tőlük, de nagyon remélem, hogy tanultunk ezekből a vereségekből, s bízom abban, hogy az edzőnk és játékosaink jól felkészültek a szerdai meccsre – nyilatkozta felvezető sajtótájékoztatóján Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere.

– Az Artego az egyetlen olyan csapat, amely ellen az aktuális szezonban még nem tudtunk győzni. Motiváltak vagyunk a szerdai mérkőzés előtt, hiszen fájt az ellenük elszenvedett két vereség. Már nem vagyunk az a csapat, amely novemberben kikapott a lengyelektől, hiszen utána összehoztunk két újabb diadalt az Európa-kupában, harcolni fogunk, és megpróbálunk a legjobb játékunkkal előrukkolni. Mindenkinek megvannak a gyengeségei, hiszen az Artego elvesztette a két utolsó meccsét, és azoktól kapott ki, akiket mi legyőztünk. Ha ők tudtak nyerni ellenük, akkor nekünk is megvan az esélyünk a győzelemre. Nem jelent különösebb előnyt számunkra az, hogy ismerjük az ellenfelet, hiszen a profi sportvilágban nincsenek már titkok, mivel mindegyik ellenfeledet könnyen követheted, kielemezheted a játékát. Ez egy új meccs, és mi készen állunk a harcra. Az Artego egy jó csapat, s még sok a kérdőjel a szerdai mérkőzés előtt, de hiszek a csapatban, magunkban – jelentette ki határozottan a zöld-fehérek edzője, Zoran Mikes, aki reménykedik abban, hogy most is sokan kilátogatnak az esti meccsre.

– Úgy gondolom, hogy minden mérkőzés egyforma, mindegy, hogy a román bajnokságban vagy az Európa-kupában játsszuk, mindig tisztelni kell az ellenfelet. Én folyamatosan ugyanazzal a mentalitással lépek pályára, kielemzem az ellenfelet, a meccs előtt felstimmolom magam, és tudom, hogy a nézőkért, magamért, a családomért, a csapatomért, a csapattársaimért kell játszanom. Számomra ez csak egy újabb mérkőzés, és úgy jövők ki az öltözőből, hogy a legjobbat tudjam nyújtani. Szerintem az Artego számára nem jelent különösebb előnyt, hogy korábban kétszer is legyőztek, hiszen most is keményen kell küzdeniük ellenünk, és mi készen állunk egy jó kis meccsre – nyilatkozta csapatunk 22-es számú játékosa, Chrissy Givens, aki összesen 25 pontot és 10 lepattanót jegyzett a lengyelek elleni két korábbi meccsen.

Ahogy már megszokhattuk, csapatunk mérkőzéseinek a Sepsi Aréna ad otthont, ahová ma 18 és 18.15 órakor indul autóbusz a Gólya utcai végállomásról. Erre az Európa-kupa-találkozóra is érvényesek a bérletek, egy jegy ára 15 lej.

Az előző évekhez hasonlóan a Sepsi-SIC idén is szeretné szebbé tenni a rászoruló gyermekek karácsonyát, így a kosárlabda-kedvelőket arra kéri, hogy egy cipősdoboznyi örömet szerezzenek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyermekotthona lakóinak. (tibo)