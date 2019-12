Sokkal több okunk van büszkének lenni, mint sok más településnek, hisz itt már Ceaușescu elüldözése előtt utcára vonultak az emberek, akkor néztek szembe a katonaság élesre töltött fegyvereivel, amikor még egyáltalán nem lehetett tudni, mi lesz a végkifejlet. „Elhanyagoltuk eddig ezt a megemlékezést, indokokat találhatunk, hisz sokan a karácsonyi készülődéssel vannak elfoglalva és visszafogottabbá tehetett bennünket az is, hogy sok decemberi álmunk nem valósult meg. Okot szolgáltat, hogy a mai napig homály fedi az akkori történéseket, nagyon sok a félremagyarázás, találgatás arról, hogy meddig is tartott valójában a forradalom” – mondotta Bálint József.

Kifejtette, hétvégén részt vett Temesváron a Tőkés Lászlót méltató ünnepségeken, és ott láthatta, a város lakói mennyire büszkék akkori szerepükre, mekkora elismeréssel adóznak Tőkés László tettei iránt. Jó lenne itthon is kicsit törleszteni abból, amit az elmúlt években elhanyagoltunk, ezért hívják megemlékezésre a sepsiszentgyörgyieket vasárnap. „Mutassuk meg, hogy mi is őrizzük a harminc évvel ezelőtti események emlékét, hisz mi is cselekvő részesei voltunk, és vannak még elvárásaink, amelyek beteljesülésében harminc esztendővel ezelőtt bíztunk. Van még munkánk” – hangsúlyozta.