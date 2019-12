Elutasították Dragnea fellebbezését

Az ítélőtábla megalapozatlannak ítélte és elutasította Dragnea fellebbezését, fenntartva a bukaresti törvényszék korábbi döntését, amely kimondta, hogy a júniusi kongresszuson törvényesen módosították a párt alapszabályát és iktatták be az új vezetőséget. Az SZDP július elején kérelmezte a bukaresti törvényszéken a párt statútumában véghezvitt módosítások, illetve a június 29-i kongresszuson megválasztott új vezetőség bejegyzését.

A jelenleg börtönbüntetését töltő Liviu Dragnea beavatkozási kérelmet nyújtott be a perhez – ezt utasította el előbb a fővárosi törvényszék, majd az ítélőtábla is. Dragnea indítványának köze van a Teleorman megyei gyermekvédelmi igazgatósággal kapcsolatos perhez, amelyben a volt SZDP-elnököt három és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Dragnea azzal érvelt, hogy a bírák döntése értelmében az ügyben érintett két nő fiktív alkalmazásával csalás történt, ennélfogva az SZDP Teleorman megyei szervezete, ahol a két nő valójában dolgozott, törvénytelenül folytatta tevékenységét 2006 és 2012 között, ezért fel kellene számolni a szervezetet. A volt pártelnök állítása szerint továbbá a Szociáldemokrata Pártot is fel kell számolni, mivel a június 29-i kongresszuson – amelyen megválasztották a párt új vezetőségét és módosították az alapszabályt – a Teleorman megyei szervezet küldöttjei is szavaztak.