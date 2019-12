Rákóczi-szobrot avattak Kárpátalján

A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó részese az országnak, amelyben él, sokszorosan bebizonyította, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén – jelentette ki Gulyás Gergely, a budapesti Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap Beregszászon, amikor felavatta II. Rákóczi Ferenc életnagyságú lovas szobrát.

A város Budapestről elnevezett egyik központi terén felállított szobor avatási ünnepségén mondott beszédében Gulyás Gergely azt is hangsúlyozta, hogy II. Rákóczi Ferenc itt lépett magyar földre, és itt köszönt el hozzá mindvégig hű híveitől. „II. Rákóczi Ferenc nemcsak a magyarság hőse, nemcsak Kárpátalja minden nemzetéé, amelyek kiálltak a közösség védelmében, hanem minden szabadságszerető emberé, mindenkié, akinek számít az emberi méltóság, az anyanyelv használata és az anyanyelven való oktatás lehetősége, a jogállam, az önbecsülés és a tisztelet értékei. Mindenkié, aki tudja, hogy nem élhetünk egymás ellenében, csak együtt” – hangoztatta, hozzátéve: a Rákóczi-szobor arra figyelmeztet, hogy ki kell állnunk önmagunkért és egymásért. Magyarország ennek szellemében vesz részt a nemzetközi életben, és azt szeretné, már csak a kárpátaljai magyarság érdekében is, ha Ukrajna számára is nyitva lenne az út a NATO-ba és az Európai Unióba.

Hangsúlyozta: „Mindenkire számítunk, és mindenki számíthat ránk, aki meg kívánja adni szövetségeseinek mindazt, amit a maga számára is szeretne megkapni, beleértve az emberi jogok, a szabad anyanyelvhasználat és anyanyelvű oktatás jogának tiszteletben tartását.” Gulyás Gergely rámutatott, a kárpátaljai magyarság sokszorosan bebizonyította, hogy építő és alkotó részese az országnak, amelyben él.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere köszöntőjében azt emelte ki, hogy Rákóczi Ferenc talapzattal együtt több mint hat méter magas szobra, Győrfi Lajos, Püspökladányban élő szobrász alkotása a város új jelképe, zarándokhely lesz. Felállítása a Rákóczi-emlékévben megerősíti a helyi közösséget, és nem gyengíti Ukrajnát – hangsúlyozta.

Brenzovics László, a szoborállítást Beregszász Polgármesteri Hivatalával közösen kezdeményező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédében elmondta: II. Rákóczi Ferenc lovas szobrának a felállításával a beregszásziak 126 éves álma valósult meg, hiszen a város lakossága ennyi évvel ezelőtt indított gyűjtést a nagyságos fejedelem alakjának köztéri megörökítésére, de a történelemnek a térséget sújtó fordulatai miatt ez csak most teljesedhetett be.