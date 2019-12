Marasztalnák az európaiakat a britek

A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság megszűnése (brexit) után is maradhatnak az országban, és megmaradnak jelenlegi jogosultságaik is, de meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért – kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. A tárca tegnapi tájékoztatása szerint ezt november 30-ig 2 592 800-an tették meg. A brit kormány becslése alapján jelenleg 3,2 millió külföldi EU-állampolgár él Nagy-Britanniában. A tegnap ismertetett új lista élén a lengyelek állnak 483 800, a második helyen a román állampolgárok 411 ezer folyamodvánnyal. A magyarok közül 75 400-an kértek tartós letelepedési engedélyt november utolsó napjáig. A nagy EU-tagországok állampolgárai közül az olaszok 272 600, a spanyolok 161 100, a franciák 97 400, a németek 70 700 folyamodványt nyújtottak be a múlt hónap végéig.

Brandon Lewis belügyi államtitkár a statisztikai ismertetéshez fűzött nyilatkozatában azt mondta a Nagy-Britanniában élő külföldi uniós polgárok „hatalmas mértékben hozzájárulnak” az ország fejlődéséhez, és a brit kormány azt szeretné, ha a brexit után is maradnának. Az államtitkár ezért mindenkit a folyamodvány benyújtására biztatott.

A brit statisztikai hivatal (ONS) legutóbbi becslése szerint azonban több mint másfél évtizedes mélypontra csökkent az idei év első felével zárult tizenkét hónapban az Európai Unió társállamaiból Nagy-Britanniába irányuló nettó bevándorlás, nem kis részben azért, mert a közép- és kelet-európai EU-országok állampolgárai közül többen távoztak, mint ahányan érkeztek. A kimutatás szerint a június végéig terjedő egy évben nettó 48 ezer volt a tartós letelepülési szándékkal érkező külföldi EU-állampolgárok száma. Nagy-Britanniában 2003 óta nem mértek ilyen alacsony éves nettó EU-bevándorlást.