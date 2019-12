Katolikus fiatalok lelki napja

A szervezés a négygyermekes Tölgyesi családnak köszönhető, gyermekeik zenei szolgálatot is vállaltak a K-Egy sepsiszentgyörgyi zenekarban, a Tiszta Szívvel Forte ifjúsági zenecsoport-vezetőt végzettek segítségével.

A gyergyószentmiklósi Csiki Kinga így értékelte a rendezvényt: „Nagyon örülök, hogy eljuthattam Sepsiszentgyörgyre, és részt vehettem ezen a lelki napon. Kiváltképp jól esett a meleg fogadtatás és az is, hogy a lelki programokért Bartos Károly pap bácsi volt a felelős. Az elején a játékok jó alapját képezték az egész napnak, és segítettek abban, hogy jobban megismerjük egymást. Számomra mindig nagy boldogság, amikor olyan eseményeken vehetek részt, ahol velem egykorú fiatalok végzik a zenei szolgálatot. A lelki nap során olyan emberekkel találkozhattam, akik számomra kedvesek, de úgy érzem, hogy mindenkinek sikerült egy-két személlyel jó kapcsolatot kialakítania. Ahogy másoknak, nekem is szükségem volt a lelki feltöltődésre, megtisztulásra és az Istennel való kapcsolatom jobbra fordítására. Úgy érzem, hogy ezeket mindenki magának, személyre szabottan tudta jobb irányba terelni, amit az esemény végén a kiértékelő is bizonyított. Most először vettem részt Szentgyörgyön lelki napon, de úgy érzem, nem ez volt az utolsó, mert nagyon jó élményekkel tértem haza.”