Advent harmadik vasárnapjának estéjén a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében épp egy ilyen várakozást élhettek át az egybegyűltek. Többnyire fiatal, mosolygós arcokat láthatott az arra térő, de azért voltak idősebbek és kisgyermekes családok is szép számban, akik részt vettek az immár hagyományossá vált Várom az Urat Adventi Zenefesztiválon.

De mi is ez a zenefesztivál? Az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségének (IKE) évente ismétlődő, egynapos rendezvénye, amely az adventi időszakban kínál alkalmat a befogadásra, kitárulkozásra, elcsendesedésre, felkészülésre. A zenefesztivál már nagykorú, idén 19 éves. 2001-ben indult Kolozsváron három együttessel, azóta folyamatosan gazdagodik, növekszik. Néhány éve Kolozsvár mellett Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen is hasonló köntösben vártuk az Urat. Az utóbbi évek adatai: négy helyszín, 1500–2000 résztvevő Erdély különböző régióiból (főként IKE csoportok, egyetemisták, gyülekezeti tagok), 8–10 zenekar, 2–3 kórus.

Idén négy helyszínen szervezték meg a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivált: december 7-én Székelyudvarhelyen, 8-án Marosvásárhelyen, 14-én Kolozsváron, illetve 15-én Sepsiszentgyörgyön találkozhattunk és élhettük át együtt a várakozás örömét.

Az alkalmat Tussay Szilárd, az Egyházkerületi IKE ügyvezető igazgatója nyitotta meg köszöntőbeszédével, melyet az első fellépő zenekar, a KRK Band követett. A KRK Bandet Ruszka Sándor lelkipásztor alapította 2013-ban a Kézdivásárhelyi Református Kollégium akkori diákjaiból. Azóta rendszeresen végzik a kollégiumi istentiszteleteken a kántori szolgálatot, de fellépnek iskolai és egyházi ünnepeken határon innen és túl. 2019-től Hodor Tamás zenetanár is segíti a csapat – immár a negyedik nemzedék – munkáját.

Az egybegyűlteket Incze Zsolt György, a Sepsi Református Egyházmegye esperese is köszöntötte ünnepi áhítatával, majd színpadra lépett a Messzehangzó Együttes, mely 2018 nyarán alakult. A héttagú zenekar ifjúsági és zenés istentiszteleteken szolgál, de fennállásának rövid ideje alatt fellépett Kézdivásárhelyen, Brassóban, Tusnádon, Zalánban, Ikafalván és Uzonban. Elmondásuk szerint a céljuk az, hogy Isten szava zengő formában is eljusson „messzi” helyekre. Repertoárjukban saját szerzemények, népdalfeldolgozások, spirituálék, valamint énekeskönyvi énekek feldolgozásai szerepeltek, melyeket nagy szeretettel fogadott a közönség.

Az esemény záróakkordjaként a Snaps Vocal Band lépett színpadra. A vokálegyüttes, mely 2003-ban alakult a jazz és gospel műfajok népszerűsítése céljából, zenetanárokból és szakmailag nagyon jól képzett zenészekből áll, ezt igazolja a 16 éves fennmaradásuk is. Ez idő alatt számos eseményen vettek részt országszerte (Brassó, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyvárad, Kolozsvár, Bukarest) és külföldön (Magyarország, Németország, Ausztria, Horvátország, Szardínia, Portugália) egyaránt.

Végezetül újra Tussay Szilárd kapott szót, és röviden ismertette, népszerűsítette a 2020-ban sorra kerülő Válts Irányt IKE Fesztivált, mely az IKE egyik legfontosabb, nagy méretű rendezvénye.

Én úgy hiszem, hogy ez az alkalom is bebizonyította: az énekszónak van ereje. Van ereje összekötni embert emberrel és embert Istennel. Van ereje – és most, advent harmadik vasárnapján is volt ereje – ráhangolni bennünket az egyre közeledő ünnepre, az Istennel való találkozásra. Jó volt így (is) várni az Urat!

Marosi Tünde