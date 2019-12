Cselekvő szeretet a Gondviselés Segélyszervezettől

Ilyenkor, a karácsonyt megelőző napokban mindnyájan több figyelemmel fordulunk egymás felé, de ez sokszor abban merül ki, hogy több pénzt áldozunk a családtagjainknak szánt fölösleges ajándékokra. Néhány lelkes ember azonban próbál azoknak is juttatni valamit ünnepi áldozatkészségünkből, akik valóban rászorulnak a segítségre. A Gondviselés Segélyszervezet decemberi segélyakcióiról Bartha Alpár kökösi unitárius lelkipásztor számolt be lapunknak.

„A legfontosabb tevékenységünk ilyenkor a szegénységi küszöb alatt élők ellátása tartósélelmiszer-csomagokkal” – mondta a fiatal lelkész, majd részletesen is mesélt arról, hogy a megyében három helyszínen, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Kézdivásárhelyen, valamint a brassói fiókszervezetben is gyűjtést tartottak az elmúlt napokban különböző üzletek előtt. Ez a tevékenység általában önkéntesek bevonásával történik, akik a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjai, és úgy zajlik, hogy megszólítják a vásárlókat a boltok bejáratánál, arra kérve őket, bizonyos tartós élelmiszerekből vegyenek eggyel többet a szükségletükön felül, amit majd a kijáratnál tegyenek be a segélyszervezet kosaraiba. Ezekből többtonnányi élelmiszer szokott összegyűlni ilyenkor, amit néhány önkéntes munkatárs segítségével a lelkészek osztanak ki a karácsonyi időszakban. Mint mondta, folyamatosan bővülő és állandóan felülvizsgált listáik vannak a rászoruló magányos emberekről és családokról. A segélyszervezet 2014-es megalakulása óta minden karácsonykor és húsvétkor megszervezi ezt az akciót, egyes vásárlóknak már el sem kell magyarázni, hogy miről van szó, mert szó nélkül, mosolyogva segítenek. „Persze kapunk ilyenkor hideget-meleget egyaránt a vásárlóktól, de azért nagyszerű tapasztalat rábírni az embereket arra, hogy segítsenek” – tette hozzá.

Egy másik akciójuk a meleg vacsora kihordása a hajléktalanszállóra, mely minden évben novembertől márciusig zajlik ugyancsak önkéntes csapatok közreműködésével. Ilyenkor beszélgetnek is a hajléktalanokkal, és együtt imádkoznak, megpróbálják lelkiekben is támogatni őket. Bartha Alpár örömmel jelentette ki, hogy idén kevesebb a hajléktalan, mint a korábbi években, elég sokaknak sikerült visszaintegrálódniuk a társadalomba a Máltai Szeretetszolgálat segítségével – remélik, nem csak ideiglenesen.

A sepsiszentgyörgyi egyházközséggel közös programjuk, az Ingyenfogas is újra működik. „Akassz fel egy kabátot vagy meleg pulóvert, ha pluszban van neked, és vigyél el egyet, ha szükséged van rá!” – hirdeti a kezdeményezés egyszerű jelmondata, és bizony, sok hajléktalan és szegény ember talált magának meleg téli öltözéket, akár csizmát is ezen a fogason az elmúlt évek során.

Minden adventkor meg szoktak látogatni néhány hátrányos helyzetű csoportot is. Idén a baróti speciális tanintézetben és a kökösi délutáni iskolában jártak, ahová Szabó Enikő meseterapeutát is meghívták, aki A mesék útján karácsony felé címmel preventív csoportépítő foglalkozásokat tartott a fiataloknak. Félévet zárt Kökösben a délutáni iskola – jegyezte meg ezzel kapcsolatosan a lelkész –, amelyet most már ötödik éve működtetnek 14 gyermekkel.

„Minden évben meglátogatjuk a Dr. Fogolyán Kristóf Me­gyei Sürgősségi Kórház gyermekosztályát is Buzogány Csilla kórházlelkésznő közreműködésével, ahol zenés áhítatot tartunk, karácsonyi énekeket, történeteket mesélünk, és mindenkinek viszünk egy szeretet­csomagot” – sorolta tovább Bartha Alpár, hozzátéve, hogy ez a programjuk a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Egy preventív, felvilágosító jellegű előadás-sorozatról is tájékoztatott a lelkész, melynek idei témája az alkoholizmus volt. Az adventi időszakban is ellátogattak több erdővidéki iskolába, például Középajtára, Nagyajtára, Barótra, ahol a Bonus Pastor Alapítvány szentgyörgyi és udvarhelyi előadói saját megrázó tapasztalataikról meséltek a fiataloknak.

Végezetül a Gondviselés legújabb programjáról is beszámolt a lelkipásztor, amelynek valószínűleg az lesz a neve, hogy „Esély az élet alapfeltételeihez”. Mint elmesélte, a nyári kalákatábor alatt sok olyan családdal ismerkedtek meg, amelyeknek a mindennapi élethez szükséges legalapvetőbb eszközök, feltételek sem adattak meg – például tűzifa, kályha, meleg víz –, ezért az elmúlt időszakban ismét meglátogatták őket, és ugyancsak kalákában kályhát és villanybojlert szereltek, meszeltek, kéményt építettek, öt család részére disznót vágtak stb. Egyes gyermekeknek egész évre beszerezték a szükséges tanszereket, két egyedülálló nyugdíjas néninek tűzifát vásároltak. Természetesen támogatók segítségével tudták megvalósítani mindezeket, melyek Bartha Alpár szerint nem nagy volumenű dolgok, de egyes embereknek megváltoztatják az életét.

Végezetül külön kiemelte önkénteseik munkáját a lelkipásztor, akik nélkül nem lehetne lebonyolítani ezt a sokirányú tevékenységet. Mint megtudhattuk, a közelmúltban csapatépítő tréninget is tartott munkatársai­nak a segélyszervezet. További akcióik közül azt a Németországból érkező, az év végére várt szállítmányt említette, amely tartós élelmiszerekből áll, és amely újabb komoly segítséget jelent majd a rászorulóknak.

„Jó érzés másokon segíteni, amikor Jézus születésnapjára készülünk, amikor az evangéliumokat olvasva újra szembesülünk az Ő szegényekhez, bűnösökhöz, árvákhoz, betegekhez lehajló, mindent átfogó szeretetével. Az Ő példáját követve próbáljuk mi is megtanulni és gyakorolni a cselekvő szeretetet” – zárta beszámolóját a fiatal lelkipásztor, hozzátéve, hogy a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt mellett más szervezetekkel és magánszemélyekkel is igyekeznek jó kapcsolatot fenntartani, mert az összefogás által sokkal eredményesebb tud lenni a segítőmunka.