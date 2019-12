Elismerés Pető Máriának

Pedagógusi munkájában Pető Mária arra törekszik, hogy a tudomány nyelvét lefordítsa a használhatóság, az alkalmazás nyelvére, diákjait az innovációs gondolkodás irányába tereli, kezdeményezője és mindmáig vezetője a Székely Mikó Kollégium tudóskörének. A háromszéki tehetséggondozó központ irányítójaként is sokat tesz a kreatív gondolkodású tanulók fejlődéséért, jelenleg is mentorálja azokat az egyetemistákat, akik középiskolás korukban az ő tanítványaiként kóstoltak bele a kísérletező tudományosság világába, és azt reméli, az ő példájuk a jelenlegi diákok számára is hajtóerőként hat. A robotika terén már az első években bizonyított az általa vezetett iskolai tudóskör, tavaly Gschwindt András, a magyar űrkutatás neves úttörője látogatta meg a Székely Mikó Kollégium Pető Mária vezette tudósklub által kifejlesztett, CanSat műhold­utánzat alapján épített meteoállomást, és elismerését fejezte ki a létesítményért.

„A díj meglepetésként hatott és megihletődést jelent, mert a munka lényege nem az elismerés, hanem a felelősség, hogy nyitottak legyünk átadni diákjainknak az innovatív gondolkodást” – mondta lapunknak Pető Mária. A családban is látta a technika, az alkotás iránti érdeklődést, de úgy emlékszik temesvári egyetemi tanárára, Toró Tiborra, mint a tudományos vívmányok hírvivőjére, aki úgy robbant be az órára: hallottátok, mi történt a részecskefizika terén?

A 31. alkalomból megítélt kitüntetés díjátadóján Kövér László, az Országgyűlés elnöke – az MTI tudósítása szerint – úgy fogalmazott: a díj harminc esztendeje egy magyar lámpagyújtás, amelynek fénye segít a természettudományok egyetemes katedrálisának felfedezésében, a magyar műszaki alkotóerő felmutatásában és közösségi elismerésében, valamint segít a magyar tudományosság határokon átívelő összefogásának erősítésében is.

Gábor Dénes-díjban az idén kilencen részesültek, Pető Mária egyedüli erdélyiként kapta meg az elismerést.