Folytatják a kiskászoni templom építését

Év végéig befejezik az épülő kiskászoni katolikus templom belső vakolását, jövőre – anyagi lehetőségeik szerint – folytatják a munkálatokat. Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános érdeklődésünkre azt is elmondta, közmunkával eddig is többen hozzájárultak a megrongált sírkövek helyreállításához, de továbbra is számítanak az adományokra, tizenegyezer lejre lenne még szükségük.