Új fejlesztőközpontot avattak

Korszerű fejlesztő eszközökkel rendezték be a termeket. Fehér Gabriella felvétele

Lapunk érdeklődésére Szász Katalin, a megyei gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője elmondta, hiányt pótol az új létesítmény, mivel Bodzavidéken eddig nem volt lehetőség a sérült gyermekek rehabilitációjára, a szülőkön múlt, hogy el tudták-e vinni rendszeresen a megyeközpontba gyermekeiket fejlesztő foglalkozásokra. Fontos, hogy ezután helyben elérhető a szolgáltatás, remélik, ezentúl az eddiginél több gyermek részesül fejlesztésben – mondotta. A bodzafordulói kórház épületének eddig kihasználatlan helyiségeiben alakították ki a központot, melyeknek felújítását, bútorozását és fejlesztőeszközökkel való felszerelését a SERA Alapítvány finanszírozta. A központ működési költségeit a megyei önkormányzat fedezi majd. Bodzavidékről mintegy ötven fogyatékkal élő gyermek szerepel a gyermekjogvédelmi hatóság nyilvántartásában, de biztosak abban, hogy vannak még olyanok, akikről nem tudnak, őket is fel szeretnék kutatni és be szeretnék vonni a fejlesztésbe – közölte Szász Katalin. Tervezik, hogy Kovásznán is létrehoznak egy hasonló rehabilitációs központot, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton már működnek ilyen fejlesztőegységek.