Módosítják a „kapzsisági” rendeletet

Mandátumát kockára téve, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással módosítja a kormány a szociáldemokrata elődje által idén bevezetett „kapzsisági” (2018/114-es számú) rendeletet – jelentették be a kabinet tegnapi ülése után.

A törvényerejű rendelet tervezett módosításával eltörlik az üzleti forgalom 2 százalékában megállapított adót, amelyet az energetikai cégekre vetettek ki, valamint a távközlési cégekre kivetett (3 százalékos) adót is – közölte Ionel Dancă, a miniszterelnöki kabinet vezetője. Eltörlik továbbá a negyedévente fizetendő, „kapzsisági illetéknek” nevezett, márciusban már harmadára csökkentett, de eredetileg az aktívák évi 1,2 százalékát is elérő bankadót, amelyet azokra a pénzintézetekre vetett ki a Dăcilă-kormány, amelyek 2 százalékot meghaladó bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) alkalmaznak.

A kancellária vezetője szerint a módosítás megmenti majd a nyugdíjrendszer második pillérét is, mivel már nem lesz kötelező a magánnyugdíj-járulékokat kezelő alapoknak, hogy – a jelenlegi 11-szeresére – emeljék törzstőkéjüket. A tegnapi kormányülésen megszavazott módosítás szerint mégsem lesz opcionális a kötelező magánnyugdíj, vagyis a befizető nem dönthet úgy, hogy a 25 százalékos nyugdíjjárulék egy részét (a bruttó bér 3,75 százalékát) az általa megjelölt magánnyugdíj-alap helyett az állami nyugdíjpénztárhoz irányítsa.

A kormányzati felelősségvállalással beterjesztett törvények hatálybalépését csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. Ha a törvényhozás három napon belül nem terjeszt be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, vagy a bizalmatlansági indítvány nem szerzi meg a kormány leváltásához szükséges többséget, a felelősségvállalással beterjesztett törvénytervezet elfogadottnak minősül.

A jövő évi állami költségvetést is ezzel a módszerrel akarja hatályba léptetni a kormány. Ludovic Orban miniszterelnök a parlament hétfői együttes ülésén jelenti be a felelősségvállalást, vagyis az ellenzéknek a karácsonyi ünnepnapok időszakában lesz három napja arra, hogy – a törvényhozók legalább 25 százalékának támogatását megszerezve – bizalmatlansági indítványt terjesszen be a kormány ellen.