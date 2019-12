Az RMDSZ is megszavazta a cégek működését szabályozó törvénymódosítást, amely két fontos újítást vezet be a jelenlegi jogszabályba – tudósít a szövetség tegnapi hírlevele.

Ezentúl több céget is létrehozhatnak azok, akik egyedüli vállalkozóként már birtokolnak egyet, és egy telekkönyvi szám alá több cég székhelyét is be lehet majd jegyezni anélkül, hogy további dokumentációra lenne szükség.