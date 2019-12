A pár héttel ezelőtt közzétett jogerős bírósági döntés azonban az egyetem vezetőségének kedvezett – ezt Leonard Azamfirei rektor a napokban jelentette be a Punctul.ro szerint. A magyar pedagógusok és a diákok a magyar oktatás felszámolása felé tett döntő lépésként értékelték tavaly a két egyetem szenátusa által megszavazott fúziót, ráadásul azt is kifogásolták, hogy a kormány egyik napról a másikra bólintott rá az egyesítésre, így már az előző tanévben elkezdhette működését a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem. (Főtér)

ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT VONAT a ploieşti-i vasútállomáson tegnap délután; az első jelentések szerint tizenegy személy sérült meg a balesetben, egy közülük olyan súlyosan, hogy helikopterrel kellett kórházba szállítani. A balesetben érintett további húsz személyt a helyszínen vizsgáltak meg, nekik nem volt szükségük orvosi ellátásra. A vonatállomásra húsz mentőt, egy helikoptert, több tűzoltóautót és a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris klaszter csapatát is kivezényelték. A Prahova megyei rendőr-főkapitányság által szolgáltatott adatok szerint a balesetet egy tehervonat okozta, amely túlhaladt a megállási ponton és ütközött a Ploieşti és Bukarest között közlekedő személyvonattal. A baleset miatt tegnap este mindkét irányban lezárták a közlekedést a Bukarest–Ploieşti vasúti szakaszon. (Agerpres)

KIRÚGTÁK A LEGJOBBAN FIZETETT KÖZTISZTVISELŐT. Évente 1,94 millió lej fizetéssel büszkélkedhetett Ovidiu Badea, az erdőkért felelős kutatási és fejlesztési intézet igazgatója, ami tízszer nagyobb volt, mint Klaus Iohannis államfő egyévi keresete. Ezzel az összeggel Ovidiu Badea Románia legjobban fizetett köztisztviselőjének számított, ami sokaknak szúrta a szemét, főleg, hogy nem lehetett tudni, milyen munkát is végzett ő ezért a pénzért. Monica Anisie oktatási miniszter hétfőn jelentette be, hogy meneszti az igazgatót miután a sajtó cikkei nyomán több petíció is érkezett hozzájuk Badea leváltását követelve. De nem csak ez járult hozzá a döntéshez, hanem az is, hogy a kutatóközpont 5,9 millió lej tartozást halmozott fel. Emellett a tárcavezetőt feldühítette, hogy bár elkészült az országos erdőállomány leltára, az igazgató nem tudta megmondani a fakitermelés mértékét, nem is reagált a miniszter erre irányuló írásbeli kérésére. (Főtér)