Sportvilág

A szervezők versenykiírása szerint a hétvégi viadal hét fordulója svájci rendszer szerint zajlik majd le, lépésenként 10 perc + 5 másodperces gondolkodási idővel. A nevezési díj 10 lej, ennek értékére a helyszínen fogyaszthatnak a játékosok. Jelentkezni a verseny napján 10.50 óráig lehet. (t)

ALPESISÍ-VK. A női alpesi sízők számára a franciaországi Courchevelben óriás-műlesikló futamot rendeztek a világkupában. A győzelmet az olasz Federica Brignone szerezte meg. Az összetettben címvédő amerikai Mikaela Shiffrin viszont mindössze a 17. helyen zárt. Eredmény: 1. Federica Brignone (olasz) 2:12.59 perc, 2. Mina Fuerst Holtmann (norvég) +0.04 mp, 3. Wendy Holdener (svájci) +0.44 mp. Az összetett vk állása: 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 546 pont, 2. Federica Brignone (olasz) 381 pont, 3. Viktoria Rebensburg (német) 311 pont.

KERÉKPÁROZÁS. A hollandiai Utrechtből indul jövőre a Vuelta a Espana spanyol országúti kerékpáros körverseny, jelentették be a szervezők a keddi útvonal-bemutatáson. A háromhetes viadal csapatidőfutammal kezdődik, három szakasz után költözik a mezőny Spanyolországba, ahol rögtön hegyekkel tűzdelt etap vár a kerekesekre. Az ötödik szakaszon lesznek az első igazán magas hegyek, a versenyzők pedig a kilencedik etapon megmásszák a Tour de France legendás hegyeit, az Aubisque-et és a Tourmalet-t is a Pireneusokban. A mezőny a 15. szakaszon teker fel a spanyol kör egyik leghíresebb emelkedőjére, az Anglirura, ezt egyéni időfutam követi majd, és még az utolsó előtti napon is hegyi befutó vár az indulókra. A 2020-as Vuelta augusztus 14-én kezdődik és szeptember 6-án a madridi befutóval zárul.