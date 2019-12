SAJTÓKÖZLEMÉNY, Sepsiszentgyörgy / 2019. december 19.

A REGIO 2014–2020 program reális forrásokat kínál a Közép-régió fejlesztéséhez

A Központi Fejlesztési Régió fejlesztési pályázatainak összértéke meghaladja az egymilliárd eurót

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség közösen a Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megyei partnerekkel jelentős regionális infrastrukturális beruházásokat valósít meg európai pénzalapok lehívásával, a REGIO 2014–2020, Regionális Operatív Programon keresztül.

Az elmúlt időszakban a Központi Fejlesztési Régióhoz benyújtott több mint 2000 pályázati kérés összértéke meghaladja a 2,5 milliárd eurót, amelyből csaknem 2 milliárd euró a vissza nem térítendő finanszírozás. A Központi Régióban, a REGIO fejlesztési programból előirányozott 860 millió euróhoz képest legalább háromszor nagyobb a támogatási igény. „Jelenleg, 2019 végén több mint 677 projektre írtunk alá szerződést” – fogalmazott Simion Crețu vezérigazgató, hozzátéve: „A Központi Fejlesztési Régió működése óta ez az első alkalom, amikor a vissza nem térítendő források értéke eléri az egymilliárd eurót, míg a leszerződött pályázataink összértéke meghaladja az 1,3 milliárd eurót”.

Jelenleg a pályázatok száma a regionális fejlesztésre lehívott európai alapok értéke 35 százalékkal meghaladja az előző, teljes programozási periódusban lehívott összeget.

Az európai forrásokra leszerződött pályázatok nagymértékben hozzájárulnak a régió gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Ezen támogatások lehívása nagy előrelépést jelent a régiónak a beruházások, a munkálatok elvégzése és a berendezések beszerzése terén. Szó van itt több mint 420 km megyei út felújításáról több mint 260 millió euró értékben, 58 közintézmény hőszigetelését célzó 73 millió eurót meghaladó pályázatokról, valamint 32 kulturális örökséget célzó pályázatról, amelyek a régió városainak a múzeumok és templomok felújítását irányozza elő több mint 47 millió eurós nagyságrendben. A pályázatok további 31 orvosi egységet korszerűsítését, illetve kilenc szociális napi központ létrehozását is célozzák a Központi Régióban, a korszerű szaktámogatás biztosítása érdekében. Végül, de nem utolsósorban, meg kell említeni a 46 oktatási egység korszerűsítését is, amelyek több mint fele óvodai és óvodai előkészítésre hivatott, kettő pedig egyetemi egységekre vonatkozik. Jelentős az előrelépés magánszektor támogatásnál is, 230 millió euró értékben sikerült támogatni 400 új üzleti struktúra létrehozását, hozzájárulva a hatékonyabb, innovatívabb, korszerű mikro- és közepes méretű vállalkozások vagy inkubátorházak működéséhez. Jelen pillanatban zajlik a magánszektor által az elmúlt hónapokban benyújtott mintegy 620 finanszírozási kérésének elbírálási folyamata.

Az eddig elért eredményekről és a jövőbeni tervekről Simion Crețu vezérigazgató elmondta: „Gyakorlatilag, a REGIO európai pénzalapok megteremtik a korszerű infrastruktúra kialakításának feltételeit a Központi Régióban, ugyanakkor hozzájárulnak új munkahelyek létrehozásához is. Ami a jövőt illeti, javaslat született újabb pályázati kiírásra a 2014–2020-as ROP-on belül, ugyanakkor ebben az időszakban az országos és regionális programok szerkezetét elemezzük a 2021–2027 közötti EU-s források valós decentralizációjának előkészítése érdekében.”

A Központi Régió 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai prioritásait a regionális tervezési és programozási dokumentumok figyelembevételével határozzák meg, a hangsúly jelenleg a regionális projektportfólió összeállítására, illetve a következő időszakban finanszírozható pályázati ötletek összesítésére került. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által létrehozott regionális projektportfólió eleget tesz az EU fejlesztési céljainak: okosabb és innovatívabb, zöldebb, összekapcsoltabbak, társadalom-központúbb, polgárközelibb Európát.

Befektetünk a jövődbe!

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 2014–2020 Regionális Operatív Program által társfinanszírozott tervezet

Ezen anyag tartalma nem képezi kötelező módon az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját.