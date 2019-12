Hatósági ellenőrzések ünnepek előtt

A megyében nyilvántartott közel 300 állattartással foglalkozó gazdaságból közel nyolcvanat kerestek fel, ezek közül kilencnél tapasztaltak jelentősebb rendellenességet: állatok értékesítése iratok hiányában, az országos adatbázisban nyilvántartott létszámnál kevesebb állat a farmokon, azonosítatlan egyedek, a kezelések és a használt gyógyszerek nyilvántartásának hiánya, nem megfelelő higiénia a tejgazdaságokban, az alapvető állatjóléti feltételek hiánya. A mulasztások okán négy alkalommal bírságoltak, összesen 15 ezer lejre, öt alkalommal figyelmeztették az érintetteket, hat gazdaságnak pedig megvonták a működési engedélyét.

November végétől több mint kétszáz, a közélelmezéssel kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozást is felkerestek a gazdasági rendőrség, valamint az élelmiszer-biztonsági hatóság küldöttei. Gyakran szembesültek azzal, hogy az árumozgatás nem megfelelően történik, a termékek címkézése hiányos, a mélyhűtött élelmiszerek tárolási hőmérsékletét nem követik, de gondok vannak a raktározással, a munkaeszközök higiéniájával egyaránt. Mulasztást 22 egységnél jegyeztek, 21 alkalommal bírságoltak is, összesen 50 ezer lejre. Emellett visszavontak a forgalomból több mint 1800 kg élelmiszert és lefoglaltak mintegy 2200 kg fagyasztott halat is.

Az elmúlt tíz napban folytatták az ellenőrzéseket más vállalkozásoknál, újból tárolási, kezelési, tisztasági problémákat tapasztaltak, illetve kisebb csalásokat (adott áruk átcímkézése, más néven történő értékesítése). A rendellenességek miatt ez alkalommal 12 szabálysértési bírságot szabtak ki – összesen 71200 lej értékben –, illetve negyven kilogramm élelmiszert is elkoboztak.

Az élő állatokat és élelmiszereket szállítókat január 7-ig ellenőrzik a közutakon az állat-egészségügyi szakemberek és rendőrök. Kiemelten követik a szállítóautók engedélyezését és az autók fertőtlenítését, állatszállítás esetén a megyék közötti engedélyeket, kísérő dokumentumokat. Hatósági ellenőrzésre számíthatnak a személygépkocsikban utazók is, esetükben azt vizsgálják, hogy a saját fogyasztásra szánt, háztáji vágásból származó tőkehúst vizsgálta-e meg szakember, illetve megkapták-e a szükséges engedélyeket. Mindazok, akik dokumentumok nélkül, a csomagtartóban szállítanak élő sertést vagy házi vágású húst, 600 – 1200 lej közötti bírságot kockáztatnak. A termékeket elkobozzák, majd megsemmisítik.

A hatóság csütörtökön közölte az első összesítést a közúti ellenőrzések kapcsán, melyeket a közlekedésrendészet egységeivel közösen végeztek. Kevesebb mint tíz nap alatt közel 150 szállítójárművet vizsgáltak át és 11 esetben súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel. Több olyan teherautó is fennakadt a szűrőn, melyek nem rendelkeztek az állatok, vagy húsnemű szállítását lehetővé tévő hatósági engedéllyel, de sertéseket szállító fertőtlenítetlen, koszos járművekbe is belebotlottak az ellenőrök. Emellett több esetben a szállítmány és a kísérőiratokba szereplő adatok nem egyeztek, vagy utóbbiak hiányosak voltak. Minden tetten ért szállítót szabálysértési bírsággal sújtottak, ezen összege megközelíti a 22 ezer lejt.

A közúti ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült megakadályozni hatszáz sertés Háromszékre hozatalát egy olyan megyéből, ahol az afrikai sertéspestis járvány veszélye továbbra is fennáll.

A megyei állategészségügyi igazgatóság korábban már jelezte, hogy Háromszéken 7200 gazdaságban mintegy 35 ezer sertésről tudnak, emellett hét engedélyezett kereskedelmi társaságnál további 10 ezer disznót tartanak. Tekintettel az afrikai sertéspestis-járványra, az állományokat folyamatosan figyelik az állatorvosok, hogy kiszűrjék az esetleges megbetegedéseket.

Mint arról korábban beszámoltunk, a fertőzés a vaddisznóállományt is elérte megyénkben, ezért elrendelték az állomány ritkítását. Eddig 1300 kilőtt vaddisznót vizsgáltak át, a vírust nem mutatták ki egyetlen példányban sem. Húsz elhullott vaddisznótetem közül hatnál azonosították az afrikai sertéspestist.

A sertéspestis terjedésének megakadályozását célzó intézkedések mellett a közúti ellenőrzések során az élelmiszer-biztonsági szabályok betartását is vizsgálták. Ezen a téren is több szabálytalansággal találkoztak. Több olyan járművet is megállítottak, melyek hatósági engedély nélküli szállítottak élelmiszereket. Emellett több esetben tapasztaltak eltéréseket a járművekre felhalmozott árú és a kísérőiratokban foglaltak között. Továbbá nem megfelelő higiéniai körülmények között szállított élelmiszereket is találtak, illetve sérült csomagolás miatt már romlásnak indult fagyasztott termékeket.