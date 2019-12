Ünnepvárás Háromszéken Sepsiszentgyörgy KARÁCSONYI VÁSÁR A FŐTÉREN. Minden eddiginél gazdagabb és színesebb programkínálattal várja a látogatókat december 24-ig Sepsiszentgyörgy főterén a vásár, ahol helyi és környékbeli termelők, kézművesek portékáiból válogathatunk vagy ízletes falatokat kóstolhatunk a vásárosok kínálatából. Az immár hagyományossá vált zenés, táncos fellépések, ünnepi hangverseny, koncertek és előadások, a vásári forgatag és lacikonyhák mellett idén számos újdonság is lesz.

KULTURÁLIS PROGRAM A FŐTÉREN: ma 12 órától a Mikes Kelemen Elméleti Líceum összesített kórusának és 17 órától a Berde Áron Szakképző Líceum kórusának előadása. Szombaton: 15 órától a Mesehetes együttes koncertje, 16 órától a Gulliver Napközi Otthonos Óvoda Napocska csoportjának előadása, 18 órától Swing á la Django- (HU) koncert. Vasárnap: 15 órától Égvilág: A medve nem játék – népi játék gyermekeknek, 16.30-tól a Voces Női kar előadása, 18.30-tól a Harmónia kórus előadása.

BETLEHEMI LÁNG. Szombaton a Szent József-templomban a 18 órától kezdődő szentmisén szétosztják a betlehemi lángot a cserkészek segítségével; vasárnap a Krisztus Király-templomban a 10.30-kor kezdődő szentmise részeként karácsonyváró ünnepet tartanak, ahol a betlehemi lángot fogják ajándékozni a családoknak.

FÉNYRAJZOK. A főtéren a karácsonyi vásár ideje alatt, ma és szombaton 17.30–21 óráig gyermekrajzokkal keltik életre a Tamási Áron Színház homlokzatát. A projektben több mint ezer gyermek képviselteti magát a város minden óvodájából és elemi iskolájából, akiknek az önkormányzat eljuttatta a színház homlokzatát ábrázoló rajzlapokat. A virtuális épületfestést, közismertebb nevén videomappinget sepsiszentgyörgyi vizuális művész, Rancz András, a More is less vállalkozás alapítója biztosítja. Az esemény időpontja alatt a főtéren néhány oszlopon a közvilágítás le lesz kapcsolva.

Kovászna

ADVENTI RENDEZVÉNYEK: ma 17 órától a központi parkban a kovásznai 2-es számú napközi otthon, valamint a vajnafalvi férfikórus karácsonyi műsorai; 18 órától a Művelődési Központban a Românașul Néptáncegyüttes karácsonyi műsora. Szombaton: 17 órától a központi parkban a Kőrösi Csoma Sándor Líceum karácsonyi műsora.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS. Kovásznán hagyományos módon a Városi Művelődési Ház előtti téren, a város adventi koszorújánál vasárnap 17 órától közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség Ifjúsági Zenekara Vajna János és Antal Ernő vezetésével, a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Barna karnagy vezetésével. Igét hirdet Balogh Zoltán református esperes; beszédet mond Gyerő József, Kovászna város polgármestere.

Kézdivásárhely

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS. Szombaton 17.45-től a Gábor Áron téren közreműködnek: a Református Hálaadás Dalárda és a Vigadóart (Itt a szívem – adventi koncert).

A BETLEHEMI LÁNGOT szombaton 17.45-től együtt fogadják.

KARÁCSONYI JÉGDISZKÓ. Szombaton 20 órától a műjégpályán zenél a Beatpumpers. Vidd magaddal a korcsolyádat és jókedvedet! Belépőt a helyszínen lehet váltani.

Zabola

ADVENT negyedik vasárnapján a kultúrotthonban 16 órától adventi vásár és kézműves-foglalkozás lesz: karácsonyi asztali dísz készítése, 18 órától kulturális műsor és gyertyagyújtás.

Színház

Ma 19 órától a Tamási Áron Színház kamaratermében a társulat színészei ismét előadják Az, amit mondani kell című, nemrég bemutatott Kányádi Sándor-estjüket.

Zene

SZALÓKI ÁGI ÉS BOGNÁR SZILVIA ADVENTI KONCERTJE. Az ünnepre való várakozás egyik különleges eseménye lesz idén Szalóki Ági és Bognár Szilvia adventi koncertje, amelyet Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király katolikus templomban tartanak ma 19 órától a Campanella és Eufónia kórus közreműködésével. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók.

ADOMÁNYGYŰJTŐ HANGVERSENY. A kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs Központban adománygyűjtő hangverseny lesz ma 17 órától. Mottó: „Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik....” (Példabeszédek 11,24)

AZ ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATOK részeként Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban vasárnap 18 órától fellép a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével.

KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban ma 18.30-tól a Molnár Józsiás Általános Iskola diákjainak és zenetanárainak koncertje.

RÉGI ÉS ÚJ BOJTORJÁN-DALOK. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától Új Bojtorján-koncert: Karácsony, jöjj el már... Belépőt a helyszínen lehet váltani 20 lejért.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.30-tól Sarkvidéki akció – angol–dél-koreai–kanadai–amerikai animációs film, magyarul beszélő; 18.15-től Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi, román felirattal és 20.30-tól magyarul beszélő; 18.30-tól Múlt karácsony – angol–amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 20.45-től A fiatal Ahmed – francia–belga dráma, román felirattal.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN ma 18 órától megnyitják a Synopsis – válogatás az Erdélyi Művészeti Központ Egyesület és a Sapientia Alapítvány gyűjteményeiből című kiállítást. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti; a kiállítást megnyitja Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke és Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Kurátorok: Madaras Péter és Sipos Gaudi Tünde. Közreműködik a Pro Musica kamarakórus, karvezető Sipos Zoltán. A kiállítás megtekinthető 2020. március 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Könyvbemutató

GYŐRFI KATA Te alszol mélyebben című első verseskötetének bemutatója ma 19 órától kezdődik a sepsiszentgyörgyi Szimplában.

Hitvilág

BARKÁCSOLÓ HITTANÓRÁT tartanak szombaton 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián óvodásoknak és kisiskolásoknak.

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Szombaton 18 órától Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. A liturgiát az erdélyi Mária Rádió közvetíti.

ÖKUMENIKUS ZENÉS ISTENTISZTELETET tartanak vasárnap 11 órától a kézdivásárhelyi evangélikus templomban (Dózsa György u. 10 sz.). Az istentisztelet részeként a fogyatékkal élő gyermekek karácsonyát is megünnepelik. Felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak mindenkit.

Az ÜNNEPI EVANGÉLIKUS istentiszteletet Kézdivásárhelyen a megszokott időponttól eltérően december 25-én 10 órától tartják.

Költözik a múzeum

A Székely Nemzeti Múzeum 2020. január 1-jétől már nem fogad látogatókat. A Kós Károly tervezte épületegyüttesben felújítás kezdődik. A munkálatok alatt a múzeum a Lábas Ház (Szabadság tér) emeletén működik majd: kiállítások, könyvbemutatók, kamarazene-koncertek sorozatával tartják a kapcsolatot a közönséggel, és a Szent György Napokon is aktívak maradnak.

Az adventi időszakban még látogathatóak a kiállítások a következő program szerint: december 24-én, kedden; 27-én, pénteken 9–16 óráig; 28–29-én és 31-én (szombat, vasárnap, kedd) 9–14 óráig; december 25–26-án és 30-án (szerda, csütörtök, hétfő) zárva.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom 30 (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona 392 (0372 409 392); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrozia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrozia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/l/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465); szombaton és vasárnap egyeztetés alapján az 1918. december 1. út 1/G alatti Szász Dent rendelőben Szász Csaba fogorvos (telefon: 0766 698 161); szombaton és vasárnap előzetes egyeztetés alapján Várhelyi Attila fogorvos rendelőjében (Sport utca 9/5/D/4., telefon: 0725 929 930); szombaton és vasárnap előzetes egyeztetés alapján a Mester-Nagy-rendelőben (telefon: 0745 791 109) fogadják a sürgősségi eseteket.