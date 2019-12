A Libertadores-kupa címvédő Flamengo jutott elsőként a klubvilágbajnokság döntőjébe, miután hátrányból 3–1-re legyőzte a Răzvan Lucescu irányította ázsiai bajnok al-Hilal együttesét. A vezetést a szaú­diaknak sikerült megszerezni, azonban a szünet után a Flamengo szinte azonnal egyenlített, majd a hajrához közeledve előbb előnybe került, percekkel később pedig egy öngóllal be is biztosította sikerét. Az al-Hilal emberhátrányban fejezte be a meccset, miután a 83. percben Andre Carrillo piros lapot kapott.

A másik elődöntőben elsőként a Bajnokok Ligája-győztes angol csapat került előnybe a találkozó elején, viszont a Monterrey alig két perc elteltével kiegyenlített. A szünetig a Mersey-partiak futballoztak mezőnyfölényben, de a mexikói együttes többször is kísérletezett kapura lövéssel. A fordulást követően is a Liverpool igyekezett irányítani a játékot, erőfeszítései azonban csak a ráadásban fizetődtek ki: a csereként pályára lépő Roberto Firmino döntötte el az összecsapást a hosszabbításban.

Eredmények, elődöntő: FC Liverpool–Monterrey 2–1 (gólszerzők: Keïta 12., Firmino 90+1., illetve Funes Mori 14.), Flamengo–al-Hilal 3–1 (gsz.: De Arrascaeta 49., Henrique 78., Albulajhi 82. – öngól, illetve Al Davszari 18.). A bronzmérkőzést szombaton 16.30-tól a döntőt 19.30-tól rendezik. A találkozókat az M4 Sport élőben közvetíti.