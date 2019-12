A Ferrari után az F1 jövő évi „újonca”, a Toro Rossóról Alpha Taurira átkeresztelt istálló is bejelentette az autója bemutatásának időpontját. A „kisbikák” három nappal a maranellóiak után, február 14-én prezentálják a versenyautót.

Az Alpha Tauri istálló másodikként jelentette be új autójának bemutatását, amelyre február 14-én, pénteken kerül sor, mégpedig a Red Bull salzburgi központjában – ahol korábban még nem rendeztek hasonló eseményt. Az idei világbajnokságon még Toro Rossóként szereplő csapat a jövő évtől új névre vált – az Alpha Tauri a Red Bull ruházati projektje, amelyet így is reklámoz az energiaitalos cég –, viszont a pilótapárosa nem változik: az idényt befejező Pierre Gasly és Danyiil Kvjat vezeti 2020-ban is az autókat.