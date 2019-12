Csapatmunkával fejlődhet Uzon

Nyitányként a Tatrangi Sándor Általános Iskola kórusa lépett színpadra. Előadásukat vastapssal jutalmazta a közönség, és a polgármester köszönete sem maradt el. A fellépőket, tanáraikat, az iskola vezetőségét biztatva mondta: „Ti fogjátok a világot megváltoztatni”.

Ha rosszul is indult az év, később sok munkálat megkezdődött, már elkezdetteket tudtak folytatni – kezdte beszámolóját Ráduly, melynek során csupán néhány esetről beszélt, a teljes leltár felsorolásához kevés lett volna az idő. Elmondta, a megvalósításokat több forrásból sikerült finanszírozni, az EU, az ország, a község költségvetéséből, de a helyi iskola pályázatai révén Magyarországról is sikerült támogatásokat lehívni. A községközpontban, de az ide tartozó településeken is utakat javítottak, bővítették az ivóvízhálózatot, járdákat, ravatalozót építettek. Kiváló partnerre találtak egy sepsiszentgyörgyi vállalkozásban, míg más kivitelezőkkel voltak gondok – mondta. Kiemelten szólt a polgármester régi épületek felújításáról. Elsőkét említette az uzoni Pünkösti-kúriát – a műemlék épületen egy olasz cég dolgozik, ha elkészül, turisztikai attrakció is lehet az ingatlan. Lisznyóban új arculatot kap az egykori községháza épülete és a kultúrotthon – mindkettő igen rossz állapotban van, beavatkozás nélkül hamarosan összeomlanának.

De nem minden terv kivitelezése zajlik gondtalanul – fűzte hozzá. A bürokrácia miatt késik például az új óvoda ingatlanjának építése. A létesítmény a szabadidőpark mellett kap majd helyet, száz gyereknek lesz lehetősége igénybe venni a napközis programú óvodát, ez a szülőknek is nagy segítséget jelent – fogalmazott.

Nincs konkrét előrelépés a Szentivánlaborfalvát Sepsimagyaróssal összekötő út felújítása tekintetében, a szakaszon új hidat kellene építeni a Feketeügyön, a régit elvitte az árvíz. Két éve aláírták a finanszírozási szerződést, de mivel az út Natura 2000 besorolású természetvédelmi területet szel át, a környezetvédők, a környezetvédelmi hivatal ellenzi a munkálatot. Szóbeli egyezség ugyan született, de félő, hogy elveszhetnek a megígért pénzek – magyarázta a visszás helyzetet.

Felszólalása végén a polgármester köszönetet mondott a községháza munkaközösségének, a tanácsosi testületnek, a helyi intézményeknek, civil szervezeteknek, akik munkája nélkül sok minden nem valósulhatott volna meg, nem fejlődhetett volna a község.

Később, a délután folyamán Uzonban is tiszteletét tette a Mikulás. Igaz, nem rénszarvasok húzta szánnal érkezett a központba, hanem lovas kocsival, mely elé tüzes paripákat fogott. Közel ezer csomagot hozott a községbe, időseknek, rászorulóknak, óvodásoknak. 18 ezer lejből „gazdálkodhatott”, az összeg helyi vállalkozók, a községben munkát vállaló cégek, magánszemélyek adományaiból gyűlt össze. Tizenhárom éve érkezhet gazdag zsákkal a Mikulás, a helyi és a községben megforduló jogi személyektől egész évben nem kérnek semmit, de ilyenkor adakozásra szólítanak mindenkit. Van, aki ötven lejt, van, aki háromezret adott, nem az összeg, a gesztus számít, így mindenkit egyformán illet a köszönet, beleértve a magánszemélyeket is – magyarázta lapunknak a polgármester.