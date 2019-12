BALHÉ VICTOR PONTA PÁRTJÁBAN. Hat törvényhozó és tíz területi szervezet vezetője, köztük a párt több alapítója is kilépett Victor Ponta volt miniszterelnök Pro Románia pártjából, amelynek kulcsszerepe volt októberben a Viorica Dăncilă vezette szociáldemokrata kormány megbuktatásában. Döntésüket a távozók egyike, Daniel Constantin első alelnök közölte tegnap Facebook-oldalán.

A több korábbi kormányban is miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus szerint a párt irányt váltott, és ők azért távoznak, mert hűek akarnak maradni azokhoz a szociálliberális értékekhez, amelyekre alapozva a Pro Románia megalakult. A kilépők között van Sorin Câmpeanu volt oktatási miniszter, egykori ügyvivő kormányfő is. Ponta közösségi oldalán megköszönte 16 távozó párttársának az elmúlt években kifejtett közös munkát, hozzátéve: tiszteletben tartja, hogy „az NLP-hez akarnak csatlakozni”. A Pro Románia tagságának túlnyomó többsége azonban szerinte tovább kíván haladni a „baloldal korszerűsítésének fejlődéspárti, európai útján”, és kritikusan viszonyul az NLP-hez éppúgy, mint az SZDP-hez. (MTI)

SZIGORÚ BÜNTETÉSEK AZ MRSZ-BEN. Claudia Postelnicescunak a pártból való kizárásáról döntött szerda esti ülésén a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) Országos Bizottsága. Az alakulat vezetősége azzal indokolja a döntést, hogy Postelnicescu több ízben is olyan vádakkal illette párttársait, amelyeket nem tudott bizonyítani, személyes támadásokat intézett ellenük és rágalmazta őket. A többórás ülésen arról is döntött az MRSZ vezetősége, hogy három hónapra felfüggesztik Ciprian Lupaş tagságát „hamis és rágalmazó információk terjesztése miatt”. A párt határozata értelmében Vişinel Bălan tagságát is felfüggesztik egy évre, amiért azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy csaltak az elnök megválasztását célzó elektronikus szavazáson, vádjait azonban azóta sem tudta bizonyítékokkal alátámasztani. Két másik tag, Daniel Giurcă és Cosmin Stoienoiu tagságát hat hónapra, illetve egy évre függesztették fel, amiért kitörölték a párt adatbázisából az Országos Bizottság gyűlésein hozott döntéseket rögzítő hanganyagokat. (Agerpres)

30 ÉVE GYORSABBAK VOLTAK A VONATOK. A Román Vasúttársaságnál az elmúlt harminc évben gyakorlatilag csak leépülést tapasztalhattunk – derül ki a Hotnews összeállításából, miszerint a 30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest átlagban mintegy 30 százalékkal nőtt a menetidő, így nem csoda, hogy aki teheti, elkerüli a vonatozást. A Temesvár–Bukarest közötti menetidő például ma 10 óra, ez két és fél órával több, mint harminc éve. Ugyanez a helyzet a Nagyvárad–Bukarest távval is: ma 12 és fél órán át kell zötykölődni a három évtizeddel ezelőtti 10 órához képest. A Brassó–Segesvár távon több mint 50, a Brassó–Predeál közötti szakaszon pedig 40 százalékkal hosszabb a menetidő. Az egyetlen szakasz, ahol gyorsabban közlekednek a vonatok, jellemző módon a Bukarest–Konstanca közötti vonal, amelyet egymilliárd euróból korszerűsítettek. Egy vasúti szakértő szerint ez annak tudható be, hogy megengedhetetlen mértékben elhanyagolták a karbantartást, sem a síneket, sem a mozdonyokat, vasúti kocsikat nem tartották karban, nem újították fel – ehelyett inkább lassúbb haladásra kötelezték a szerelvényeket, hogy ne történjenek balesetek a pocsék állapotú vonalak miatt. (Főtér)