Nem az idő előtti nyugdíjazásra és szabadulásra

Az előbbi 2022. január 1-jére halasztja a bírák és ügyészek korkedvezményes nyugdíjazását előíró törvény hatályba lépését, így még két évig 25 év marad a bírák és ügyészek nyugdíjba vonulásához szükséges minimális szolgálati idő. Ez a törvény arról is rendelkezik, hogy 2021. január elsejéig elhalasztják azon előírás életbe lépését, amely értelmében kéttagúról háromtagúra bővítik a bírói testületeket az igazságszolgáltatás alsóbb szintjein is. * Az elítéltek idő előtti szabadulását lehetővé tevő törvény hatályon kívül helyezését a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség kezdeményezte. A jogszabály kapcsán a képviselők elfogadták az igazságügyi miniszter azon módosító javaslatát is, mely fenntartja a büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvényének hatályát azok számára, akiket 2012. július 24-e és a jelen törvény hatályba lépése közötti időszakban ítéltek el.