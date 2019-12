Ünnepvárás Háromszéken Sepsiszentgyörgy A KARÁCSONYI VÁSÁR A FŐTÉREN gazdag és színes programkínálattal várja a látogatókat december 24-ig, ahol helyi és környékbeli termelők, kézművesek portékáiból válogathatunk vagy ízletes falatokat kóstolhatunk a vásárosok kínálatából. Az immár hagyományossá vált zenés, táncos fellépések, ünnepi hangverseny, koncertek és előadások, a vásári forgatag és lacikonyhák mellett idén számos újdonság is lesz.

KULTURÁLIS PROGRAM A FŐTÉREN: ma 15 órától a Mesehetes együttes koncertje, 16 órától a Gulliver Napközi Otthonos Óvoda Napocska csoportjának elő­adása, 18 órától Swing á la Django- (HU) koncert. Vasárnap 15 órától Égvilág: A medve nem játék – népi játék gyermekeknek, 16.30-tól a Voces Női Kar előadása, 18.30-tól a Harmónia kórus előadása. Hétfőn 17.30-tól az Evilági együttes Csodaváró-koncertje, 18.30-tól Mácsafej-koncert.

BETLEHEMI LÁNG. Ma a Szent József-templomban a 18 órától kezdődő szentmisén szétosztják a betlehemi lángot a cserkészek segítségével; vasárnap a Krisztus Király-templomban a 10.30-kor kezdődő szentmise részeként karácsonyváró ünnepet tartanak, ahol a betlehemi lángot fogják ajándékozni a családoknak.

FÉNYRAJZOK. A főterén ma 17.30–21 óráig gyermekrajzokkal keltik életre a Tamási Áron Színház homlokzatát. A projektben több mint ezer gyermek képviselteti magát a város minden óvodájából és elemi iskolájából, akiknek az önkormányzat eljuttatta a színház homlokzatát ábrázoló rajzlapokat. A virtuális épületfestést – közismertebb nevén videomappinget – sepsiszentgyörgyi vizuális művész, Rancz András, a More is less vállalkozás alapítója biztosítja. Az esemény időpontja alatt a főtéren néhány oszlopon a közvilágítás le lesz kapcsolva.

Kovászna

ADVENTI RENDEZVÉNY: ma 17 órától a központi parkban a Kőrösi Csoma Sándor Líceum karácsonyi műsora.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS. Kovásznán hagyományos módon a Városi Művelődési Ház előtti téren, a város adventi koszorújánál vasárnap 17 órától közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség Ifjúsági Zenekara Vajna János és Antal Ernő vezetésével; a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Barna karnagy vezetésével; igét hirdet Balogh Zoltán református esperes; beszédet mond Gyerő József, Kovászna város polgármestere.

Kézdivásárhely

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS. Ma 17.45-től a Gábor Áron téren közreműködik a Református Hálaadás Dalárda és a Vigadóart (Itt a szívem – adventi koncert).

Zene

ADVENTI OPERETTGÁLAEST. A Budapesti Operettszínház művészei – Oszvald Marika, Peller Károly és Bódi Barbara – tartanak előadást ma 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Defender Star Management szervezésében. Helyszín a Székely Mikó Kollégium Konferenciaterme.

AZ ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATOK részeként Sepsiszentagyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban vasárnap 18 órától fellép a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A jövő heti ünnepi műsor a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban: december 27-én, pénteken 19 órától A banda (rendező-koreográfus: Könczei Árpád); december 28-án, szombaton 19 órától Vágják az erdei utat (rendező-koreográfus: Ivácson László); december 29-én 19 órától Tiszta (rendező-koreográfus: Juhász Zsolt, zene: ifj. Csoóri Sándor).

Az előadásokra jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon lehet. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 11–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

TÁNCHÁZ. A karácsonyi táncház december 27-én, pénteken 22 órától kezdődik a Tamási Áron Színházban. Belépő: 10 lej. Házigazdák: Ádám Julcsi és Melles Endre. Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától Sarkvidéki akció – angol–dél-koreai–kanadai–amerikai animációs film, magyarul beszélő és Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 13 órától Jetikölyök – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 16 órától Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi, román felirattal és 18.30-tól magyarul beszélő; 16.15-től Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, magyarul beszélő és 18.30-tól román felirattal; 20.45-től Ne játssz a tűzzel! – amerikai vígjáték, román felirattal; 21 órától Valan – Angyalok völgye – magyar krimi, magyarul beszélő. Vasárnap: 11 órától Jetikölyök, magyarul beszélő és Sarkvidéki akció, románul beszélő; 16 órától Star Wars: Skywalker kora, magyarul beszélő; 16.15-től Jégvarázs 2., angolul beszélő, román felirattal; 18.15-től Jumanji – A következő szint, román felirattal és 18.30-tól magyarul beszélő; 20.45-től A hazugságok mestere – amerikai thriller, román felirattal; 20.30-tól Kontroll nélkül – német dráma, magyar felirattal.

Hitvilág

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Ma 18 órától Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. A liturgiát az erdélyi Mária Rádió közvetíti.

ÖKUMENIKUS ZENÉS ISTENTISZTELETET tartanak vasárnap 11 órától a kézdivásárhelyi evangélikus templomban (Dózsa György utca 10. szám). Az istentisztelet részeként a fogyatékkal élő gyermekek karácsonyát is megünnepelik. Felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak mindenkit.

Bábszínház

ANGYALVÁRÓ ELŐADÁS SZENT­ESTE. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház meghív minden, az ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, szenteste 17 órától a Háromszék Táncstúdióba angyalváró előadására. Az Ég ím akkor ölelkezett a Földdel... című előadás betlehemes játék bábokkal, amelyet minden 3 év fölötti nézőnek ajánlanak. A belépés díjtalan. Játsszák: Lanstyák Ildikó, Vincze Tímea, Nagy Lázár József; rendező: Nagy Lázár József; báb- és díszlettervező: Simó Enikő; énektanár: Simon Piroska; báb- és kellékkészítők: Zayzon Ádám és László Attila; technikusok: Nagy Nándor Zoltán, Péter Előd, Szanday Csongor.

Pályázat szolgálati lakásra

A Studium–Prospero Alapítvány pályázatot hirdet család­orvosok, állami intézményben dolgozó szakorvosok, gyógyszerészek számára Sepsiszentgyörgyön egyszobás szolgálati lakás elfoglalására márciusi beköltözéssel. Jelentkezési határidő: 2020. január 10. A pályázat részleteit, valamint a szolgálati lakás épületéről készült fotókat a Studium–Prospero Alapítvány honlapján találják (studium.ro).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom 30. (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona 392. (0372 409 392); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrozia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrozia II; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/l/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.