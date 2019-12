A hullámvölgyből kilábaló, jó formában játszó sepsiszentgyörgyi csapat az előző fordulóban a Dinamo vendégeként győzött, a Viorel Moldovan irányította labdarúgók pedig hazai pályán játszottak döntetlent az FC Hermannstadt együttesével. A Sepsi OSK és Târgoviște története során háromszor találkozott, a 2016–2017. évi másodosztályú bajnokságban a piros-fehérek a háromszéki odavágón nyertek, a visszavágón osztozkodtak a pontokon, míg az aktuális idényben gól nélküli döntetlent játszottak. A székelyföldi gárda a bajnokságban 25 ponttal a kilencedik, a Dâmbovița megyei együttes 21 ponttal a tizenegyedik helyet foglalja el. A Leo Grozavu irányította játékosok hazai mérlege három győzelem, négy döntetlent és három vereség, míg a leggyengébb védelemmel rendelkező Chindia idegenben kétszer nyert, emellett kétszer ikszelt és hatszor kikapott.

„Több szempontból is egy nagyon fontos mérkőzés előtt állunk. Először is, mert a Chindia elleni mérkőzés a következő, és mindig a soron lévő a legfontosabb. Másodszor pedig azért, mert idén ez az utolsó találkozónk, szeretnénk az évet győzelemmel zárni, és így megköszönni a nézőknek a támogatást, valamint ezáltal nekünk is nyugodt telünk lehet. Nem utolsósorban egy olyan csapattal játszunk, amely valószínű, hogy a tavaszi idényben is ellenfelünk lesz az alsóházi rájátszásban. A hangulatunk emelkedőben van, nagyon fontos lenne, ha itthon tartanánk a három pontot, viszont tisztában vagyunk vele, hogy nehéz lesz. A Chindia az utóbbi időben egy gyengébb időszakot is maga mögött tudhat, azonban a legutóbbi két mérkőzésen legyőzte a Jászvásári Politehnica csapatát és döntetlent játszott az FC Hermannstadt együttesével. A pályán nagyon motiváltnak kell lennünk, s mindent bele kell adnunk a győzelem érdekében. Viorel Moldovan nagyon jól tudja motiválni a labdarúgókat, biztos vagyok benne, hogy pozitív eredményt szeretnének elérni ellenünk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Eredmények, 22. forduló: FC Botoșani–Dinamo 1–0 (gólszerző: Cîmpanu 90.), Astra Giurgiu–Academica Clinceni 3–1 (gsz.: Răuță 5. – öngól, Begue 27., Alibec 72., illetve Bruno 77. – öngól). További mérkőzések: FC Hermannstadt–Jászvásári Politehnica (ma, 14.30 óra), FC Voluntari–Kolozsvári CFR (ma, 20 óra), FCSB–Craiova (vasárnap, 20 óra). (miska)