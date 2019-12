Az ügyben hat személyt vettek őrizetbe, és elrendelték a rektorhelyettes letartóztatását, miután az egyetem különböző megyékben lévő székhelyein, illetve tanárok és diákok otthonaiban összesen 76 házkutatást tartottak. A fő gyanúsított az egyik rektorhelyettes, Eduard Ionescu, ő fogta össze a szálakat. A gyanú szerint a diákok a különböző vizsgák tételeit, illetve a feleletválasztós tesztek válaszait is megvásárolhatták, az értékes „tudásért” pedig egy-egy diák több száz, esetleg ezer euró értékben is tejelt. A megvásárolható „portékák” között kész államvizsga-dolgozatok is szerepeltek. Aki eleget fizetett, annak be sem kellett tennie a lábát az előadásokra vagy akár magára a vizsgára, mégis megkapta a jegyet, amiben megegyeztek. (Főtér)

DOLGOZZANAK, HA AKARNAK. Klaus Johannis államfő egyetért azzal, hogy az orvosok és a pedagógusok 70 éves korukig dolgozhassanak – ha akarnak. Az MRSZ törvénymódosító javaslat benyújtására készül, nehogy tanév közben küldjék el a nyugdíjas, helyettesítő tanárokat. Újságírók előtt az elnök azt mondta, meg kell adni az esélyt a tanároknak és az orvosoknak, hogy minél több ideig dolgozzanak a szakmájukban, a lehetőségnek azonban opcionálisnak kell lennie, nem szabad kötelezi őket erre. „Nagyon jó szakembereink vannak, akik a nyugdíjazásuk utáni években is tudnának dolgozni, ugyanakkor hiány van a jól képzett munkaerőből” – érvelt Johannis. (Maszol)

VISSZAKÜLDTE A SZEMETET A POLGÁRMESTER. Pár nappal karácsony előtt az egyik Temes megyei lakos egy halom építkezési hulladékkal ébredt a háza előtt, de rászolgált a meglepetésre. A bozsori (ma Traian Vuia) polgármester személyesen intézkedett, hogy az illető lakos – történetesen egy nő – visszakapja a szemétkupacot, amelyet a település területén kívül, egy mezei úton „felejtett”. Az elöljárónak elege lett, hogy egyesek azt hiszik, bárhol otthagyhatják az építkezési törmeléküket, ezért úgy döntött, hogy megleckézteti a szemetelőt. Az önkormányzat markológépével összeszedette a mezőn hagyott szemetet és hazaszállíttatta a „feladónak”. Emellett büntetést is kilátásba helyezett, és arra kötelezné a nőt, hogy tüntesse el a szemét nyomait a közterületről. A polgármester reméli, hogy ezt látva a helybelieknek elmegy a kedvük a szemeteléstől, és újra rend fog uralkodni a településen. (Főtér)

KÖZEL SZÁZEZER DOBOZ CIGI EGY AUTÓBAN. Alaposan szétszedtek, helyenként pedig flexszel szét is vágtak egy X6-os BMW-t a leușeni-i határátkelőnél. A moldvai település vámosai több mint 97 ezer szál különböző márkájú cigarettát találtak a kocsiban. A dohányárut a speciálisan kiképzett kutya jelezte, igaz, a vámhatóság eleve rendelkezett információkkal a tervezett csempészfuvart illetően. Találtak cigit a karosszéria alatt kialakított terekben, a küszöbben, az alvázban elrejtve, a csomagtartóban és az autó tetőszerkezetében is. A járművet egy 55 éves jászvásári nő vezette, aki semmiféle irattal nem tudta igazolni a cigaretta származását. (Customs.gov.md/Transindex)