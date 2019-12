Angyalok, díszes fenyők, Télapók, hóemberek sokasága vonult fel a folyton változó közönség előtt – a családok próbáltak úgy jönni, hogy saját gyermekük, unokájuk munkáját elkapják, és aki kitartott, annak sikerült is, hiszen kétszer került sorra mindegyik –, de voltak áhítatot sugalló jelenetek, szarvasok és más állatok, ajándékcsomagok és szánkázó, hócsatázó emberkék, egyszóval minden, ami a téli ünnepekhez tartozik.

Az egész onnan indult, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata rajzlapokat osztott ki a város tanintézményeiben a színház homlokzatával – és 1057 kifestett papírt kapott vissza. Ezek egynegyedét – a legsikerültebbeket – ma délután is kivetítik, mégpedig többször, hogy senki le ne maradjon az élményről. A rajzok mellett kétoldalt „havazik” is a falon, mert Holle anyó az idén nagyon kéreti magát, pedig a jelek szerint a gyermekek örülnének a hónak is. A hangulat amúgy jó, a kivilágítás messziről vonzza a szemet, finom illatok szállnak a vásáros bódék előtt, az esti hidegben csúszik a forró ital, a jégen is köröznek, és zene is mindig szól – hol felvételről, hol a kőszínpadon fellépő kórusoktól, együttesektől –, egyszóval a karácsony előtti véghajrában is érdemes kimenni kicsit a főtérre, egyedi terméket hozzátenni a boltihoz, levegőzni és felöltődni.