Választásra készülnek a vajdasági magyarok

A beszélgetés során a politikus a vajdasági és a magyarországi média kérdéseire válaszolt több mint két órán keresztül. Mint mondta, az idei évben is igyekezett a VMSZ olyan ötleteket találni, amelyek a vajdasági magyar közösség érvényesülését sikeresebbé teszik. Siker az, hogy lezárult a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának első szakasza és megkezdődött a második. Szerinte az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetpolitikai eredménye a gazdaságfejlesztési program, és ezzel tudott a vajdasági magyar közösség hozzájárulni a nemzetpolitikai eszköztár bővítéséhez. A négy év alatt több mint 12 500 sikeres pályázat született, munkahelyek jöttek létre, az emberek megélhetése biztosítottá vált, a vállalkozók egymásra találtak. A program célja a szülőföldön történő boldogulás elősegítése, illetve az elvándorlás megállítása volt. Senki nem tudja számszerűsíteni, milyen hatása volt a programnak, de az biztos, hogy jelentős tényezővé vált az emberek gondolkodásában.

Sikerként értékelte az európai parlamenti választást is. Mint mondta, a vajdasági magyarság érdekelt volt a választásban, egyrészt azért, mert a Fidesz–KDNP listáján indult Deli Andor vajdasági politikus, másrészt pedig azért, mert európai választáson most szavazhattak először magyarországi lakcímmel nem rendelkezők. „Az elmúlt öt év tapasztalata azt mutatta, hogy abból a pozícióból jelentősen hozzá tudunk járulni Szerbia uniós csatlakozásához, és ha ez igaz volt az elmúlt időszakban, még inkább igaz lehet az előttünk álló öt évben” – magyarázta, majd hozzátette: a VMSZ szerette volna, hogy Deli Andor ne úgy jusson be az Európai Parlamentbe, hogy „kapott” egy helyet a listán, hanem úgy, hogy ehhez a sikerhez a vajdasági magyarság is hozzájárult.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 2020-at a kihívások évének nevezte, tavasszal ugyanis általános választásokat tartanak Szerbiában. A legnagyobb vajdasági magyar párt önállóan kíván indulni országos, tartományi és önkormányzati szinten is a választáson. A VMSZ tizenhárom éve hozta meg azt a stratégiai döntést, amely szerint minden választáson önállóan indul, az eredmények tükrében pedig dönt arról, hogy kíván-e koalícióra lépni valakivel. A döntés mögött az a meggyőződés áll, hogy magyar érdeket csak magyar szervezet tud védeni. A várhatóan áprilisban tartandó választásokról azt mondta: fel sem merült annak lehetősége, hogy a VMSZ közös listán induljon koalíciós partnerével, a Szerb Haladó Párttal (SNS). Mint mondta: sokkal egyszerűbb lenne közös listán indulni, ezzel kevesebb munka lenne, és több mandátumot is szerezhetne a párt, de ezzel olyan ütést mérnének az érdekérvényesítésre, amelyből nem lehetne felállni. A VMSZ az eredmények bemutatásával, a bizalom megszerzésével szeretne legitimitást szerezni magának országos, tartományi és önkormányzati szinten is, utána pedig arra készül, hogy folytassa az eddigi együttműködést az SNS-szel. Pásztor István úgy vélekedett, nem kell nagy előrelátás ahhoz, hogy már most látsszon, a választást követően sem fog jelentősen módosulni a jelenlegi politikai színtér, feltételezhetően ismét jelentős többséget szerez az Aleksandar Vučić vezette SNS. Amennyiben az SNS és a VMSZ tervei és elképzelései összeegyeztethetők lesznek a jövőben is, az együttműködés is folytatódik – hangsúlyozta.