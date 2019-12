A Szatmárnémeti VSK együttesének Közép-európai Liga-szereplése miatt december 11-ről mára elhalasztott meccset a Both Katalin Sportteremben rendezik meg, s Cristian Trofim, Stretea Máté András és Octavian Goina fújja majd a sípot. Az aktuális idényben az esti találkozó lesz az első a két csapat között, hiszen a bajnokságban két különböző csoportban szereplenek, míg a Román Kupába csak a negyeddöntők során kapcsolódtak be. Az együttesek legutóbb a Nemzeti Liga előző szezonjának döntőjében találkoztak: a szatmáriak 2–0-ról egyenlítettek, majd a sorsdöntő meccset a Sepsi-SIC nyerte meg, amivel bezsebelte negyedik bajnoki címét. Szintén ez a két gárda játszotta a kupasorozat fináléját is, amely szintúgy a zöld-fehérek sikerét hozta.

A Nemzeti Liga Nyugati csoportjában szereplő Szatmárnémeti VSK 8/1-es győzelmi mutatóval csoportelső, és ez idáig csak az Aradi FCC tudta legyőzni. Az olasz Mauro Procaccini vezette együttes a hétvégén játszotta a kilencedik bajnokiját, és kisebb meglepetésre mindössze három ponttal, azaz 60–57 arányban diadalmaskodott a vendég Marosvásárhelyi Sirius csapatával szemben. Nemzetközi porondon is megmérettetik a határ menti gárda, amely a kosárlabda Közép-európai Liga B-csoportjában érdekelt, és eddigi mérlege 2 győzelem mellett 2 vereség.

A házigazdákkal szemben a Sepsi-SIC hibátlan teljesítménnyel vezeti a román pontvadászat Keleti csoportját, miután tíz bajnoki meccsen sem talált legyőzőre. Az Európa-kupában azonban három vereséget is elkönyvelt a Zoran Mikes irányította alakulat, miután a csoportkörben kétszer és a rájátszás első körének odavágóján is jobbnak bizonyult nála a lengyel Artego Bydgoszcz. A múlt csütörtöki nemzetközi kudarcot követően a hétvégén pihentek lányaink, hiszen a Nemzeti Liga soros fordulójában szabadnaposak voltak.

Mindenképp igazi kosárlabda-csemegének ígérkezik a bajnokság két legjobb formájában lévő csapatának találkozója, s reménykedjünk abban, hogy a papírformát igazolva ma este csapatunk meglep egy korai karácsonyi ajándékkal, és győztesként várjuk majd a párharc januári visszavágóját.

A negyeddöntők eddigi eredményei: Kolozsvári U–Kézdivásárhelyi SE 54–57, Alexandria–Agronómia Bukarest 47–35, Brassói Olimpia–Arad FCC 60–66. (tibo)