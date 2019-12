Az 1977-ben gyártott Ceaumobilt azt követően bocsátották árverésre, miután korábbi tulajdonosának, Ovidiu Tender üzletembernek lefoglalták a vagyonát, és két éve próbálnak túladni rajta, de mindeddig nem találtak vevőt rá. A hatóság tájékoztatása szerint a szürke ARO 304-es terepjáró értékét 137 500 lejre becsülték, és januárban bocsátották először árverésre, akkor azonban senki nem jelentkezett a megvásárlására. A pénteki árverésen – a törvényi előírásoknak megfelelően – a becsült értéknél 25 százalékkal kisebb, 103 125 lejes kiindulási árat szabtak meg. Öt ajánlattevő vett részt a liciten, és végül 189 180 lejért kelt el a jármű. Mint ismert, az ARO terepjárók gyártása Câmpulung Muscelen 1957-ben kezdődött és 2003-ig tartott. Ebben az időszakban 380 ezer gépkocsi jött le a szerelősorról, amelyek kétharmadát külföldre szállították. (MTI)

DANIEL DINCĂ IS HATÓSÁGI FELÜGYELET ALATT. Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte pénteken a bukaresti ötödik kerületi ügyészség Daniel Dincăt. A caracali gyilkosságok fő gyanúsítottja, Gheorghe Dincă fia ellen két újságíró bántalmazása miatt zajlik kivizsgálás. A férfit több újságíró várta kedden az Országos Audiovizuális Tanács épülete előtt, ahol konfliktusba keveredett velük. Az ügyészség tájékoztatása szerint kettejüket fejbe ütötte, az egyiknek 2–3 napon belül gyógyuló sérülést okozva. A sértettek feljelentése nyomán indult kivizsgálás az ügyben. Eredetileg nem hoztak ellene kényszerintézkedést az ügyészek, Bogdan Licu ügyvivő legfőbb ügyész azonban kérte, hogy helyezzék hatósági felügyelet alá. (Agerpres)

MEGÚJULT A TÖMEGKÖZLEKEDÉS TORDÁN. Torda az első romániai város, amely kizárólag elektromos buszokkal oldja meg a helyi tömegközlekedést. A Kolozs megyei település EU-s pénzből vásárolt húsz környezetbarát e-buszt, amelyeket este csak be kell dugni a konnektorba. A polgármester, Cristian Matei szerint az új buszok fel vannak szerelve mozgássérültrámpával, GPS-rendszerrel, wifivel, elektromos jegykezelővel, és be is vannak kamerázva. A város 50,1 millió lejt költött erre a beruházásra. A vadonatúj buszok kedvéért Tordán új tömegközlekedési vállalatot is alapítottak, amely közvetlenül a helyi tanácsnak van alárendelve. Az új társaság neve: Transport Urban Public. (Főtér)