Élő betlehem a katolikus templom mellett

Karácsony napján népesül be a zágoni betlehem. A szerző felvétele

Már tavaly felvetődött a betlehem építésének ötlete, de csak idén sikerült kivitelezni az elképzelést, ezzel is eleget téve Ferenc pápa szorgalmazásának – részletezte érdeklődésünkre Hölgyes Pál Zsolt plébános. A pápai felkérés szerint azért is fontos a betlehem megmutatása, hogy a gyermekek bepillantást nyerhessenek abba az egyszerűségbe, alázatosságba, szerénységbe, amelyben Jézus Krisztus Betlehemben megszületett – ellentétben a mai szokással, amikor önmagunk megajándékozása vált a legfontosabbá karácsony ünnepén. A zágoni betlehemben nem lesznek emberek, de az oda terelt állatok – juhok, nyuszik is – vonzóak lehetnek főként a gyermekek számára, akik ennek köszönhetően képzelhetik el az egykori betlehem szerénységének varázsát – részletezte a plébános.

Kedden, karácsonyeste a kilenc órakor kezdődő misét megelőzően a hívek a betlehemnél közösen köszöntik a megszületett kis Jézust.

A betlehem építését Rab Imre és Rab Csaba vállalta önzetlenül, a szükséges faanyagot Török Ferenc helybeli vállalkozó biztosította, ugyancsak ingyenesen. A Mária és József arcának hasonmását hordozó bábokat Rab Réka sekrestyés készítette el. A betlehem december 27-éig tekinthető meg a nap bármely órájában.