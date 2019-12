Az első negyedórában a mezőnyben folyt a küzdelem, egyik kapu sem forgott veszélyben, majd a vendégcsapat a 22. percben szinte a semmiből jutott vezetéshez: Ovidiu Bic beadását a jól helyezkedő Blaise Yaméogo a keresztlécre továbbította, a kipattanót pedig a lesen álló Josip Ivančić ollós mozdulattal a hálóba lőtte (0–1). Nem kellett sokat várni az egyenlítő gólra, ugyanis Daniel Novac fölöslegesen szabálytalankodott a tizenhatos területre betörő Nicolae Carnat ellen, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott, a tizenegyest Gabriel Vașvari a jobb felsőbe bombázta (1–1). A 34 éves középpályás idénybeli ötödik találatát szerezte, ezek közül négyszer büntetőből volt eredményes.

A házigazdák a folytatásban magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 34. percben újabb gólt szerezhettek volna: Marius Ștefănescu kiugratását Fülöp István próbálta átemelni a kapus felett, azonban Mihai Aioani menteni tudott. A háromszéki csapat jobban játszott, a támadásokat lövésekkel fejezte be, középpályán hatékonyak voltak a piros-fehér mezesek, ellenfelüket nem engedték támadásokat építeni. A Leo Groazvu irányította csapat a szünetig mégsem tudta növelni előnyét, hiszen Aioani kapus bravúrosan védett, a 37. percben Ștefănescu erős lövésénél lábbal mentett szögletre.

Nem mindennapi helyzettel folytatódott a második félidő, Rachid Bouhenna hazaadása erősnek bizonyult, viszont Niczuly Roland a gólvonal közeléből kivágta a labdát. Az 56. percben Fülöp előkészítését Radoslav Dimitrov laposan küldte kapura, a próbálkozást pedig Aioani hárította. A játékot rengeteg pontatlan passz és taktikai szabálytalanság jellemezte a következő negyedórában, majd a 65. percben Alexandru Benga kezezése után tizenegyest reklamáltak a házigazdák, de a bíró nem ítélt büntetőrúgást.

A 72. percben Fülöp végezhetett el szabadrúgást, a labda a felső lécen csattant, majd Vașvari fején megpattanva elhagyta a játékteret. A sepsiszentgyörgyi együttes hosszú passzokkal próbálkozott, viszont a jég csak a 77. percben tört meg, a bal oldalon megiramodó Ștefan előbb átvette Fülöp indítását, majd átemelt a kilépő kapus felett (2–1). A Sepsi OSK a vezetés mellett emberelőnybe is került, Yaméogo rövid idő alatt kétszer is szabálytalankodott, mindkét megmozdulása sárga lapot ért, így a 80. percben kénytelen volt elhagyni a pályát. A 86. percben a csereként beállt Dylan Flores egy látványos fejes megoldással gólra váltotta Ștefănescu beívelését (3–1), így a székelyföldi csapat sorozatban harmadszor gyűjtötte be a három pontot.

Leo Grozavu értékelt a mérkőzés után

„Szeretnék gratulálni a labdarúgóknak, ugyanis amióta a csapatnál vagyok, kiváló munkát végeznek, sikerült felnőniük az elvárásaimhoz. Ezúton is mindenkinek rendkívüli ünnepeket, örömet és egészséget kívánok, remélem, jövőben innen folytatjuk. Az utóbbi időben a csapat nagyon sokat fejlődött, önbizalomban nem volt hiány, legyőztük a Craiova együttesét, utolsó pillanatban kaptunk ki a Kolozsvári CFR-től, majd nyertünk Clinceni és a Dinamo ellen, valamint az évet is jól zártuk. Hazai pályán sikerült gólokat lőnünk, képesek voltunk hátrányból is felállni, ami alátámasztja, hogy erősek vagyunk. Egy rövid időt leszámítva a mérkőzést kézben tartottuk, már az első félidőben is akadtak nagy helyzetek, azt hiszem, nem volt kérdéses a győztes kiléte” – mondta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 22. forduló: Sepsi OSK–Chindia Târgoviște 3–1 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, MSK Stadion, mintegy 2000 néző. Vezette: Adrian Viorel Cojocaru (Galac). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Bouhenna, Tincu, Dimitrov – Deaconu (Flores, 50.), Vașvari, Fülöp (Velev, 87.) – Ștefănescu, Šafranko, Carnat (Karanović, 63.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Târgoviște: Aioani – Benga, Dudea, Leca – Yaméogo, Novac, Bic, Negrea (Dumitrașcu, 46.) – Rață (Burlacu, 79.) – Neguț, Ivančić (Pițian, 84.). Vezetőedző: Viorel Moldovan. Gólszerzők: Vașvari (27. – tizenegyesből), Ștefan (77.), Flores (86.), illetve Ivančić (22.). Sárga lap: Bouhenna (75.), Flores (87.), illetve Benga (19.), Yaméogo (79., 80.), Leca (90+1.). Kiállítva: Yaméogo (80.).

További eredmények: Medgyesi Gázmetán–FC Viitorul 1–0 (gólszerző: Chamed 58.), FC Hermannstadt–Jászvásári Politehnica 1–0 (gsz.: Romario 13.), FC Voluntari–Kolozsvári CFR 0–4 (gsz.: Sušić 5., Culio 14. – tizenegyesből, Deac 38., Camora 90+2.), FCSB–Craiova 2–0 (gsz.: Man 41., Coman 45.).

A rangsor:

1. CFR 13 5 4 48–16 44

2. Astra 13 4 5 33–21 43

3. FCSB 12 3 6 33–24 39

4. Craiova 11 4 7 31–22 37

5. Medgyes 10 6 6 29–25 36

6. Viitorul 10 5 7 41–26 35

7. Botoşani 8 9 5 30–28 33

8. Sepsi OSK 6 10 6 25–21 28

9. Dinamo 8 4 10 32–37 28

10. Hermannstadt 5 8 9 21–36 23

11. Jászvásár 5 7 10 22–30 22

12. Târgoviște 5 6 11 25–42 21

13. Clinceni 4 8 10 27–42 20

14. Voluntari 1 5 15 13–40 8

A téli szünetet követően a Sepsi OSK február 1-jén 17 órától az FC Hermannstadt vendégeként lép pályára a bajnokság 23. fordulójában. A folytatásban a Jászvásári Politehnica, majd az FC Botoșani látogat Sepsiszentgyörgyre, ezt követően a piros-fehérek az Astra Giurgiu otthonában zárják az alapszakaszt.