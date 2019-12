Intézmények ünnepi programja

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM kiállításai még látogathatóak a következő program szerint: ma és 27-én, pénteken 9–16 óráig; 28–29-én és 31-én (szombat, vasárnap, kedd) 9–14 óráig; december 25–26-án és 30-án (szerda, csütörtök, hétfő) a múzeum zárva tart.

A SEPSISZENTGYÖRGYI BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR az ünnepek alatt a következő nyitvatartással várja olvasóit: ma, 28-án, szombaton és 31-én, kedden 9–13 óráig; december 25-én, 27-én, valamint január 1-jén és 2-án a könyvtár zárva lesz. * A Sport utcai fiókkönyvtár az ünnepek alatt zárva lesz, legközelebb január 4-én, szombaton nyit.

A VADON EGYESÜLET tájékoztatja az érdekelteket, hogy a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény december 25–26-án, 29-én, 31-én és január 1-jén, 2-án zárva tart. A látogatókat január 3–5-én a vasárnapi program szerint, 10–14 óráig várják.

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA tájékoztatja a lakosságot az ünnepi nyitvatartásról: ma és 31-én, kedden Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és minden alárendelt intézménye – beleértve a Közpénzügyi Igazgatóságot is – rövidített programmal, 8–14 óráig dolgozik. December 25., 26. és 27., valamint január 1., 2. és 3. hivatalos munkaszüneti napok.

Sepsiszentgyörgyön a főtéri mobil jégpálya ma 9–15 és 16–18 óráig van nyitva, december 25-én zárva. A vakációban 10–21 óráig üzemel, egyórás szünetekkel 12, 15 és 18 órától. * A Sepsi Aréna melletti sátorfedeles műjégpálya pénteken 19–21 óráig, szombaton és vasárnap 11–13 és 19–21 óráig működik. * A sugásfürdői sípályák beüzemelése akkor történik meg, amikor elkezd hullni a hó, vagy a hőmérséklet lehetővé teszi, hogy több napon keresztül üzembe helyezzék a hóágyúkat.

TEGA. Az ügyfélszolgálat december 25–27., valamint január 1–3. között szünetel, az online fizetés a tega.ro honlapon ilyenkor is működik. * A január 1-jei szemétszállítást december 28-án végzik el előzetesen, másként rendes munkaprogrammal dolgoznak.

Zene

KARÁCSONYI KONCERTEK. A rétyi kultúrotthonban december 25-én, szerdán 20 órától a Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar tart hagyományos karácsonyi hangversenyt.  A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban december 26-án, csütörtökön 18 órától fellép a Boldog Özséb-plébánia felnőtt- és gyermekkórusa, valamint a Molnár Józsiás Általános Iskola diákjai.  A kovászna-vajnafalvi református templomban csütörtökön 17 órától karácsonyi koncert lesz a Hozsánna Kamarakórus, a Pastorala Kamarakórus és meghívottjaik közreműködésével.

JUBILEUMI ROCKKARÁCSONY KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Rockkarácsony Egyesület december 27-én és 28-án 19 órától tartja a Rockkarácsony tizedik, jubileumi fesztiválját a Petőfi moziban (For You Klub). Ez a rendezvény egy nagy családi találkozó, ahol összejöhetnek a zenészek, azok hozzátartozói, barátai és a rockzene kedvelői. December 27-én, pénteken fellép a The Subrune (Paks), az Emberi Dolgok (Marosvásárhely), a Black Diamonds (Szászrégen), Pál Balázs Jenő (Szlovákia – Budapest) és az L. S. D. (Csíkszereda). December 28-án, szombaton fellép az Exit Rock (Sepsiszentgyörgy), a B. N. Organ Progressiv Funk (Budapest), a Background (Kovászna), a Kontrax (Marosvásárhely) és a Transylvanium (Székelyudvarhely). (iochom)

SZŐCS BOTOND KARÁCSONYI CHOPIN-ESTet tart december 27-én, pénteken 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Belépőt a helyszínen lehet váltani a Vigadó jegypénztáránál.

Színház

JEGYKIVÁLTÁS. A Tamási Áron Színház felhívja nézői figyelmét, hogy decemberi jegyfoglalásaikat szíveskedjenek kiváltani 27-én, pénteken 13 óráig. * A jegypénztár ünnepi nyitvatartási rendje: december 27-én, 30-án, 31-én, január 3-án 9–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Felhívják a figyelmet, hogy január 2-áig a jegypénztárban csak készpénzes fizetésre van lehetőség. * A biletmaster.ro honlapon folyamatosan lehet online jegyet vásárolni. * Január 7-től kezdődően a jegypénztárak a megszokott program szerint tartanak nyitva.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház szilveszteri előadásának, Paul Pörtner Hajmeresztő című zenés vígjátékának előbemutatója (rendező: Barabás Árpád) a Vigadó Művelődési Ház nagytermében december 30-án, hétfőn 18 órától (a helyszínen 30 lej a belépő); a bemutató 31-én, kedden 18 órától kezdődik (a helyszínen 75 lej a belépő).

Bábszínház

ANGYALVÁRÓ ELŐADÁSOK. Ma 16 és 18 órától a Cimborák Bábszínház angyalváró előadásokra hív és vár minden 5 év fölötti gyereket, ünnepre készülő családot. Műsoron a társulat legújabb előadása, A fák titkos szíve című afrikai népmese ihlette produkció.

Az angyalváró előadásokra a belépés ingyenes, a helyek korlátozott számára való tekintettel azonban arra kérik az érdeklődőket, jelentkezzenek be a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az e heti ünnepi műsor a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban: december 27-én, pénteken 19 órától A banda (rendező-koreográfus: Könczei Árpád); december 28-án, szombaton 19 órától Vágják az erdei utat (rendező-koreográfus: Ivácson László); december 29-én 19 órától Tiszta (rendező-koreográfus: Juhász Zsolt, zene: ifj. Csoóri Sándor).

Az előadásokra jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104), illetve a biletmaster.ro oldalon lehet.

TÁNCHÁZ. A sepsiszentgyörgyi karácsonyi táncház december 27-én, pénteken 22 órától kezdődik a Tamási Áron Színház előcsarnokában. Belépő: 10 lej. Házigazdák: Ádám Julcsi és Melles Endre. Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi ma és holnap zárva tart. Csütörtökön: 11 órától Sarkvidéki akció – angol–dél-koreai–kanadai–amerikai animációs film, magyarul beszélő (16.30-tól románul beszélő) és Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.15-től Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, magyarul beszélő és 18.30-tól román felirattal; 18.30-tól Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi, magyarul beszélő és 20.45-től román felirattal; 21 órától Valan – Angyalok völgye – magyar–román krimi, dráma, magyar–román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Sepsiszentgyörgyön ma, karácsony szenvedején 6.30-tól kezdődik az idei utolsó roráte. 18 órától szentmise és rövid pásztorjáték a gyermekek részére. Ekkor jön az angyal is. A karácsonyi éjféli szentmise 23 órától kezdődik a templomban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355), szerdán a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318), csütörtökön az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112); csütörtökig 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom 30. (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), péntektől a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (telefon: 0267 351 025); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

MINISZILVESZTER. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület miniszilveszteri bálját december 29-én, vasárnap 18 órától tartja a Park vendéglőben. Telefon: 0723 727 279.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Telefon: 0741 568 527.

A HÁROMSZÉKI EKE csütörtökön tartja hagyományos karácsonyi túráját a Bodoki-havasokban, a Sütei borvíznél. Indulás Sepsiszentgyörgyről a 6.46-os személyvonattal, visszaút Bodokról a 17.55-ös személyvonattal. Az útvonal hossza: 12 km. Vinni kell ételt, italt és jókedvet, szaloncukrot és gyertyát. Lesz fenyőfadíszítés, szalonnasütés. Kötelező a bakancs, a téli öltözet és a fejlámpa. Érdeklődni Jártó Gábornál a 0721 599 292-es telefonon.