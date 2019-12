Az a bizonyos karácsony…

Egy eléggé gyanúsnak kinéző roma gyerek – mert az volt – aztán megszánt, talán azért, mert amennyit kért, azt megadtuk, s nagy büszkén és hősként állítottunk haza a nem épp a legragyogóbb fákkal. Úgy tudom, abban az évben elég sokan maradtak fátlanok.

Nos, az 1989. évi karácsonyfaügylet azért tűnt elfogadhatónak, mert ismerősöm, aki fűt-fát megígért, szép ajánlattal kecsegtetett. Egy ablaktalan autót – úgynevezett dubát – kaptunk, azért is, hogy ne tűnjék fel a sok fa, ugyanis mindkét szerkesztőséget – a magyar és a román újságét is – igyekeztünk „kiszolgálni”. Gelencén már vártak, s alig ültünk le, a házigazda arról kezdett érdeklődni, hogy mi van Szentgyörgyön. Nem tudtunk válaszolni, menet a központot kikerültük, nem tűnt fel semmi. Amúgy sem láttunk ki az autóból. Dél körül érkeztünk vissza a szerkesztőség elé, s ott is ugyanaz a kérdés fogadott: mi van a központban? De mi már megint nem láttunk semmit se, mert a gépkocsivezető visszafelé is kikerülte a központi utcákat, azért is, mert nem lett volna kellemes, ha megállítanak s „felfedezik” a lepecsételetlen fenyőket.

Akkor tudtuk meg, hogy aznap délelőtt mi is történt tulajdonképpen. Szegény Stéger Jóskával kiosztottuk a lista alapján a fákat, s közben megtudtam, hogy Sylvester Lajos és Gajzágó Marci – a nagyágyúk, ahogy az egyik kolléganő mondta – lent vannak a pártszékháznál. Nem sokat gondolkoztam, magam is lementem, de a székházba be nem engedtek, holott bent nagy sürgés-forgás volt, könyveket dobigáltak ki az emeletről, alant tüzet gyújtottak, a földszinti irodában pedig ott lődörgött egy megtermett férfi, akiről nem sok jót meséltek a szemerjaiak. Egy ittasnak tűnő ifjú – későbbi költő – leintett az erkélyről néhány suhancnak, húzzák meg a harangot, azok el is rohantak, s hogy ők cselekedtek vagy éppen harangozási idő volt, de kétségtelen, megkondult a központban a harang.

A fellazult tömeg oszladozott, én is igyekeztem vissza a szerkesztőségbe, ahol időközben megtörtént a főszerkesztőcsere, a jelenlévők egyöntetű véleménye volt a lap új neve, s el is kezdődött a Háromszék első lapszámának előkészítése. Szinte mindenki jelen volt, mindenki talált elfoglaltságot, s közben elborzadva beszéltük a terroristák rémtetteit. Aki bárhonnan befutott, lapszerkesztő vagy más, egy-egy hallott történetet mesélt. Közben felhívott a barátom, aki egy négyemeletes tömbház negyedik emeletén lakott, félve kérdezte, nem mehetnének-e el hozzánk, mert ha Előpatak irányából jönnek a helikopteres terroristák, ahogy azt a televízióban sugallták, a tömbházak felső emeletén lakók kiváló célpontok lesznek. Így megoldódott az én gondom is, hisz ha ők odamennek, az én családom is nyugodtabb lesz. Folyt a munka, a román kollégák tábléztak, pillanatnyi nyugalom volt, akadt, aki még bóbiskolt is.

Éjfél körül hatalmas, közeli robbanás riasztott fel mindannyiunkat. Itt vannak, tehát igaz a hír, hogy elsőként a nyomdát és a szerkesztőséget fogják támadni. A villanyt azonnal leoltottuk, s ahányan voltunk – románok, magyarok, újságírók, nyomdászok, hívatlan látogatók – hihetetlen gyorsasággal bebújtunk a gépek alá. Amikor a csend már túl zavaró volt, kikászálódtunk, folytatta ki-ki a munkáját, s nem sokkal ezután hozták a megnyugtató tájékoztatást: egy közeli transzformátor robbant fel.

Másnap reggel megjelent a vadonatúj megyei lap, a Háromszék. Ötvenezer példányban!

Péter Sándor