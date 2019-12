Felvonulás államfővel, miniszterekkel

Az egykori forradalmárokat tömörítő 1989. December 21. Egyesület és az utóbbi évek korrupcióellenes tüntetéseit szervező Facebook-csoportok felhívása szerint, míg december 22-én az ország a forradalom győzelmét, a kommunista diktatúra bukását és a szabadságot ünnepli, addig gyászoló családok ezrei továbbra sem tudják, kik a felelősök szeretteik meggyilkolásáért.

A kormány székháza felől érkező menetoszlopot a legtöbb bukaresti áldozatot követelő egykori sortüzek helyszínén, az Egyetem téren várta be Klaus Iohannis államfő, aki Ludovic Orban miniszterelnökkel együtt a demonstrálók között, egy hatalmas kifeszített román zászló egyik hordozójaként vonult a Román Kommunista Párt egykori székháza (a mai belügyminisztérium) elé, ahol ő is mécsest gyújtott a forradalom emlékművénél. Az egykori pártszékház előtt – ahonnan 1989. december 22-én helikopterrel menekült el a több százezres tüntető tömeg láttán Nicolae Ceaușescu diktátor – a megemlékezés résztvevői felolvasták az 1989-es forradalom több mint 1100 áldozatának névsorát. Iohannis az őt megszólító résztvevők egyikének azzal magyarázta jelenlétét, hogy ő az első román elnök, aki nem volt kommunista. Az államfő a vasárnapi megemlékezésen nem szólalt fel, a tegnapi parlamenti díszülésen mondott beszédében azonban ő is az igazság kiderítését és a bűnösök felelősségre vonását sürgette. A felvonulók menet közben nemcsak az egykori jelszavakat skandálták, hanem azt is, hogy „Iliescut ítéljék el a kiontott vér miatt”.