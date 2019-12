Az igazságszolgáltatás kudarca

A korábban nagy nemzetközi sajtóvisszhangot kiváltó ügy vádlottjainak többsége a Ialomița megyei Țăndărei városból származik. Eredetileg bűnszövetkezet létrehozásával, tiltott fegyverviseléssel, embercsempészettel és kiskorúak kizsákmányolásával vádolták őket, amiért akár húszéves szabadságvesztés is kiszabható. A bíróság azonban valamennyi vádlott esetében megváltoztatta a büntetőjogi besorolást, és az időközben hatályba lépett új büntető törvénykönyv enyhébb büntetési tételeit vette figyelembe, megállapítva a feltételezett bűncselekmények elévülését vagy hiányát. 2011-ben a brit hatóságok az Európai Parlamentben is bemutatták a Țăndărei-ügyet, az EU ezt követően új irányelvet fogadott el a kiskorúak kizsákmányolásáról, amely a kényszermunka, illetve a rabszolgaság kategóriájába sorolja a gyermekek koldulásra vagy lopásra kényszerítését. Az irányelvet valamennyi tagország, így Románia is ratifikálta. A nyomozást az Egyesült Királyságban vezető, időközben nyugállományba vonult Bernie Gravett brit rendőr a mostanihoz hasonló első fokú ítélet februári kihirdetése után döbbenetesnek, a román igazságszolgáltatás kudarcának nevezte az ügyet. „Cserben hagyták az áldozatokat és a roppant nehéz ügyet felgöngyölítő rendőröket. Egy újabb olyan eset, amely a korrupcióról és a jogállamiság megsértéséről szóló bírálatoknak teszi ki Romániát” – mondta akkor Gravett.