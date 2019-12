A Diakónia gyermek- és családsegítő szolgálata év végi eseményének lényege, hogy gyermekeket és felnőtteket arra ösztönözzenek, ajándékozzanak meg egy idős személyt és beszélgessenek vele az utcán, az állomáson, a kórházban, a templomban, az orvosi rendelőben, az iskolában, az óvodában, a munkahelyen, a buszon, a vonaton, a tömbházban vagy éppen a családban. Az akcióhoz egyénileg és csoportosan is lehet csatlakozni, ezt már többen meg is tették. Köpecen ellenben nem a Diakónia felhívására cselekedtek a kisiskolások, hanem a mikulási ajándékozást követően saját kezdeményezésből kezdtek gyűjteni idősek számára. Mikuláskor a gyermekek megajándékozták egymást, de a hiányzások miatt egyesek nem kaptak édességcsomagot, ezért a két összevont osztály tanulói úgy döntöttek, a sajátjukból visszahoznak egy keveset és odaadják azoknak, akik kimaradtak a Mikulás-járásból. Végül az összegyűlt édességek mellé újabbakat hoztak, a szülők tartós élelmiszereket vittek az iskolába, a karácsonyi ünnepség végén a köpeci iskola tanári szobája megtelt csomagokkal – mesélte lapunk érdeklődésére Kovács Éva tanítónő, aki Nyáguly-Tordai Gyöngyike pedagóguskollégájával együtt karolta fel a gyermekek ötletét, és együtt vitték el az ajándékokat tizenkét egyedül élő idős embernek. Kovács Éva elmondta, a gyermekek őszintén meglepődtek, hogy milyen sokan élnek egyedül és ez milyen nehéz számukra, a megajándékozottak közül pedig többen könnyeikkel küszködve köszönték meg a gyermekek látogatását és ajándékait.

Beke Tímea kilyéni óvodásai az ajándékok mellett karácsonyi dalokkal is kedveskedtek az idős embereknek, Lunguly Zsuzsanna Emőke sepsibodoki nagycsoportosai is könnyeket csaltak a megajándékozott szépkorúak szemébe, meséltek nekik és kérdezték életükről őket, a bitai gyermekek is szép számban mentek el az idősekhez Csősz Anna tanítónő vezetésével, Simon Annamária nagyajtai tanítónő pedig arról számolt be, öröm volt látni, hogy milyen boldogan és lelkesen gyűjtögették a gyermekek az ajándéknak szánt finomságokat, igazi adventi kihívás volt, hogy egy-egy olyan édesség is került a csomagokba, amelyekről ők mondtak le, hogy valaki másnak örömet szerezzenek vele.