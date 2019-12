Az utolsó két bajnokijukon gyengélkedő szatmáriak keményen kezdték a meccset, és Bernice Mosby kosarainak köszönhetően mindig előnyben voltak (9–6). Annemarie Gödri-Părău és Chrissy Givens ügyelt arra, hogy csapata ne szakadjon le nagyon vendéglátójától (11–10), sőt, a 6. percben Jovana Pašić triplájával először vezetett a címvédő sepsiszentgyörgyi együttes (12–13). A válaszra nem kellett sokat várni, hiszen két támadás után ismét megléptek a házigazdák (16–13). A 9. percben Givens hárompontosával megint nálunk volt az előny (17–18), majd Andra Mandache megdobta első kosárát korábbi csapatával szemben (17–20). A negyed hajrájában itt is, ott is esett pont, és a Sepsi-SIC plusz egyről várta a folytatást (21–22). A második játékrészt a határ mentiek kezdték jobban (25–22), de a 14. percben 5 ponttal vezetett a háromszéki csapat (25–30). Ezt követően a hazai játékosok gyorsan felzárkóztak (30–32), sőt, a 18. percben 35 egyenlő volt az állás. Az első félidő utolsó két kosarát Givens és Mosby jegyezte, az együttesek pedig 37–37-nél vonultak szünetre.

A fordulás után mindkét oldalon akadt hiba és kihagyott ziccer, ám gyors kosárváltás után 41–41 volt olvasható az eredményjelző táblán. Pašić harmadik triplájára Oláh (Orosz) Andrea és Andreea Huțanu felelt egy-egy hárompontossal, majd egy újabb Oláh-kosár után 7 ponttal ment a VSK (51–44). Zöld-fehér időkérés után Mandache és Jelena Vučetić is pontozott nekünk, a túloldalon pedig Alina Podar és Mosby volt eredményes (55–48). A harmadik szakasz utolsó percében Orbán Nikolett szerzett három pontot, és a Sepsi-SIC két kosárhátrányból várta az utolsó negyedet (55–51). A negyedik játékrész elejét Zoran Mikes tanítványai irányították, és a 32. percben újfent egálra állt a párharc (55–55). A folytatásban előbb Podar, majd Pašić szerzett egy-egy triplát, de a következő kosarakat is ők dobták csapataiknak (60–60). A 35. percben Vučetić büntetőből vezetéshez juttatta együttesünket (60–61), s innen már a mieink irányították a küzdelmet, és végül a vártnál nehezebben, 67–71 arányban szerezték meg a győzelmet.

A találkozó legjobbja egyértelműen a szatmári Mosbey volt, aki 24 ponttal és 14 lepattanóval zárta a rangadót, tőlünk viszont Pašić lett a legeredményesebb a maga 15 pontjával.

Román Kupa, negyeddöntő – odavágó: Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC 67–71 (21–22, 16–15, 18–14, 12–20). Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Mintegy 350 néző. Vezette: Cristian Trofim, Stretea Máté András és Octavian Goina. Szatmárnémeti: Mosby 24/3, Oláh (Orosz) 13/6, Miljković 11, Podar 9/3, Huțanu 8/3–Gladkova, Popescu, Pop, Ferenczi, Croitoru 2, Kádár, Stoiedin. Edző: Mauro Procaccini. Sepsi-SIC: Pašić 15/9, Demeter 4, Mandache 4, Gödri-Părău 13, Givens 14/3–Orbán 5, Catinean, Mirne-Nagy, Vučetić 14/3, Topuzović, Kovács, Butler 2. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Podar (40.), illetve Demeter (25.).